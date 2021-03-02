"Прекрасная мечта об альянсе демократий"

"(...) Джо Байден выступил 19 февраля 2021 года на виртуальной сессии ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, желая послать "четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Таким образом, президент Соединенных Штатов хотел ознаменовать возвращение своей страны к мультилатерализму в дипломатии, основанной на "альянсе демократий", лидером которого, очевидно, будет Америка, - говорится в статье. - (...) Чтобы противостоять двум очень большим странам, которые не верят в достоинства демократии, тоталитарному Китаю Си Цзиньпина и авторитарной России Владимира Путина, этот альянс выходит за узкие рамки НАТО и включает такие великие демократии Азиатско-Тихоокеанского региона, как Индия, Япония, Южная Корея и Австралия. 46-й президент США напомнил своим историческим союзникам: "Демократия не возникает случайно. Мы должны ее защищать, укреплять, обновлять".

"(...) О какие же печальные реалии может разбиться прекрасная байденовская мечта об альянсе демократий? Такие реалии являют собой интересы свободных наций и ресурсы, которые они ставят на службу своей коалиции. Интересы порой расходятся; ресурсы часто оказываются недостаточными", - рассуждает Жирар.

"Американские президенты искренне отстаивают демократию во всем мире, поскольку они не представляют себе других факелоносцев, кроме самих себя. Америка - это Новый Иерусалим, созданный Богом, дабы искоренить тиранию и коррупцию на планете. Она обладает естественным правом на лидерство в свободном мире. Но когда в игру вступают стратегические интересы союзных наций, забота о демократии может временно откладываться на потом. Ради прекрасных глаз американцев, демократов и российского оппозиционера Навального Берлин не откажется от строительства газопровода "Северный поток - 2", по которому вскоре будет поставляться туда дешевый российский газ. Потому что, пожертвовав ядерной энергией в угоду своим экологистам, он отчаянно нуждается в энергии, которая загрязняет окружающую среду меньше, чем уголь", - комментирует автор публикации.

"Да и сама демократическая Америка рискует однажды поставить свои интересы выше своих идеалов. На Мюнхенской конференции мы не слышали, чтобы Джо Байден критиковал исламо-националистический режим Эрдогана, который дюжинами сажает в тюрьмы своих журналистов и экспортирует своих джихадистов в Ливию и на Кавказ. Быть может, потому, что Вашингтон хочет любой ценой избежать разворота Турции в сторону России или, что еще хуже, в сторону китайского "шелкового пути" (который уже сильно прельщает иранцев)?" - задумывается журналист.

"Для того, чтобы добиться успеха в международных отношениях, альянсу демократий придется пустить в ход соответствующие средства. После провала интервенции в Ираке или Ливии у Запада больше нет военного пугала. Их сдерживающая сила иссякла. Остается только стратегия санкций. Проблема в том, что обращение с ними требует большой тонкости. В последнее время санкции оказались неэффективными в отношении России и контрпродуктивными в отношении Ирана. Если наложить санкции на генералов-путчистов, не возникнет ли риск еще больше поставить Бирму в зависимость от Китая? На международной арене в том виде, в каком она существует сегодня, интересы, к сожалению, продолжат преобладать над идеалами", - резюмирует Рено Жирар.