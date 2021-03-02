Столкнувшиеся с британским вариантом Covid-19 словаки и чехи обращаются к российской вакцине

"(...) После Ирландии и Португалии настала очередь Чешской Республики и Словакии раскрыть для себя то, как британский вариант за несколько недель способен разжечь эпидемию Covid-19. Две центральноевропейские страны почти полностью убереглись во время первой волны весной 2020 года, однако в настоящее время они оказались наиболее пострадавшими в Евросоюзе", - пишет корреспондент Le Monde Жан-Батист Шастан.

"Согласно статистике Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в понедельник, 1 марта, Чешская Республика показала наихудший уровень заболеваемости во всем ЕС: 1120 случаев на 100 тыс. жителей в течение 14 дней, а Словакия - наихудший уровень смертности, с показателем почти 240 смертельных случаев на миллион жителей. Для сравнения, во Франции уровень заболеваемости составляет около 400, а уровень смертности - менее 80", - говорится в статье.

"В обеих странах растет число панических свидетельств со стороны медицинских работников, особенно на западе Чешской Республики, где ситуация наиболее драматична, - указывает журналист. "Сейчас мы действительно достигли 500% за несколько недель. Не хватает коек в реанимации для всех, кого мы хотели бы туда поместить", - пояснил Мартин Страка, заведующий отделением внутренних болезней больницы в городе Соколов, который забил тревогу уже в начале февраля.

"В большинстве словацких больниц ситуация очень критическая, почти все места заняты, и правительство признало, что была проведена сортировка пациентов", - утверждает словацкий математик Роберт Коллар, который является наиболее опытным специалистом в области эволюции эпидемии в этой стране с 5,5 миллионами жителей, где больничная система находится в плохом состоянии и постоянно ощущается нехватка персонала", - пишет Le Monde.

"Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с 1 марта решил вновь ввести меры, ограничивающие частные поездки, как это было весной 2020 года. Чехам нужно удостоверение, чтобы иметь возможность покинуть свой муниципалитет, и с 21:00 действует комендантский час, - указывает автор статьи. "Без этих мер мы могли бы увидеть в Чешской Республике те же телевизионные изображения, что и в Бергамо [в Италии] в прошлом году", - признался Бабиш.

"Соседняя Словакия решила ввести аналогичный комендантский час после 20:00, но пока не ограничивает передвижение так сильно до конца дня, - говорится в статье. "Ситуация чрезвычайно серьезная", - заявил премьер-министр Игор Матович.

"Главы двух правительств подверглись резкой критике за свое управление кризисом. (...) Бабиш признал "ошибки" из-за слишком широкого снятия ограничений в декабре 2020 года, а политика Матовича, заключающаяся в тестировании всего населения в течение нескольких выходных в ноябре 2020 года, потерпела неудачу", - сообщает журналист.

"Наши руководители думали, что массовое тестирование решит ситуацию, но это не сработало", - констатирует математик Роберт Коллар.

"(...) И тогда Бабиш и Матович внезапно обратили свои взоры на Москву, чтобы срочно заказать дозы вакцины "Спутник V". Российская вакцина до сих пор не получила регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), но оба лидера теперь намерены разрешить ее использование на своей территории в одностороннем порядке, как это уже сделала Венгрия Виктора Орбана. Игор Матович лично прибыл в аэропорт встречать первые 200 тыс. доз российской вакцины, прибывшей военным самолетом в понедельник вечером, пообещав, что Словакия получит два миллиона доз по цене 19,95 доллара (16,60 евро) за две дозы", - отмечает автор публикации.

"Мы больше не можем ждать [решения] EMA по поводу российской заявки на регистрацию. Российская или китайская вакцина - это не атомная электростанция", - объяснил его коллега Бабиш, чтобы отмахнуться от критики. Тем не менее, в начале февраля чех твердо исключил такую возможность после поездки в Будапешт, откуда вернулся его медицинский советник, который счел, что русские и китайцы не в состоянии предоставить документацию в соответствии с европейскими стандартами. Но в воскресенье Бабиш внезапно признал, что достаточно будет сертификации со стороны чешского фармацевтического регулятора. Однако Чешский Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами исключил формальное одобрение вакцины вне какой-либо европейской процедуры, возложив ответственность за разрешение на Министерство здравоохранения", - резюмирует Жан-Батист Шастан.