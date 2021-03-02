Убийство в Тиргартене: российская спецслужба, по-видимому, прячет жену предполагаемого убийцы

"Вадим Красиков отвечает перед судом в Берлине, так как он, как предполагается, по поручению России застрелил жившего в эмиграции гражданина Грузии. По информации Der Spiegel, спецслужба ФСБ, по-видимому, снабдила фальшивой личностью и его супругу".

"Это подтверждает новое расследование Der Spiegel и специализирующихся на расследованиях изданий Bellingcat и The Insider. Согласно ему, вскоре после того, как ее муж был разоблачен журналом Der Spiegel и его партнерами, в декабре 2019 года женщина под фальшивым именем летала из Москвы на аннексированный Россией Крым. В месяцы, последовавшие за убийством, она, по-видимому, использовала мобильный телефон своего мужа: анализ данных о телефонных звонках и местоположении показывает, что она выключила устройство 6 декабря 2019 года в московском аэропорту Домодедово. Телефон, который, как предполагается, находился в ее пользовании, был включен 7 декабря в Крыму", - говорится в публикации.

Вадим Красиков обвиняется в том, что летом 2019 года он среди белого дня по поручению ФСБ застрелил в парке Малый Тиргартен в Берлине жившего в эмиграции гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, напоминает издание. "То, что ФСБ обеспечила фальшивыми личными данными и его жену, является еще одним доказательством того, что за убийством в Тиргартене стоит российское государство", - указывают авторы статьи.

"Во время полета в Крым Красикову сопровождала ее дочь. В списках пассажиров рейса из Москвы в Крым присутствуют два человека под другими именами, личные данные которых соответствуют Красиковой и ее дочери: указанные дни рождения совпадают с настоящими, только года рождения были изменены на один год", - пишет Der Spiegel, поясняя, что о том, что о нахождении женщины и ее дочери на борту самолета свидетельствует анализ их телефонных данных.

Более того, расследование показало, что женщина находилась в тесном контакте с сотрудниками российского аппарата безопасности. "В дни после разоблачения она часто разговаривала по мобильному номеру своего мужа с сотрудником ФСБ. К тому же один из сотрудников ФСБ также был на борту самолета, следовавшего из Москвы в Крым. Этот человек - по-видимому, имеющий звание генерала, - с тех пор летает туда каждый месяц".

Он может представлять интерес и для следствия, отмечает издание. "Согласно документам из европейских консульств, в феврале 2019 года мужчина пытался запросить в греческом консульстве в Москве 90-дневную визу якобы для туристических поездок в Евросоюз в период с апреля по октябрь. В этот промежуток времени произошло убийство".

Впрочем, пишет Der Spiegel, Греция выдала 58-летнему мужчине визу лишь на один месяц с конца апреля по конец мая. "Очевидно, это было неподходящее время для сотрудника ФСБ. Анализ российских баз данных о перелетах показывает, что в это время он, по-видимому, не летал в Европу", - отмечает издание.