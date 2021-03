2 марта 2021 г. Доминик Кеннеди | The Times Враги Британии "учатся изготавливать химическое оружие онлайн" "Над Британией нависла угроза угрозой новых химических атак, поскольку террористы могут научиться изготавливать необходимое им оружие онлайн, заявил британский министр обороны в предупреждении через три года после отравления в Солсбери. Бен Уоллес указал, что Россия остается "противником" и что угроза является более неопределенной, чем даже во время холодной войны, из-за непредсказуемости Кремля", - передает The Times. "По его словам, атаки в Солсбери в марте 2018 года, когда агенты Владимира Путина использовали "Новичок" при попытке убить Сергея Скрипаля, продемонстрировали британскому парламенту реальность угрозы со стороны России. 44-летняя Дон Стерджесс скончалась через четыре месяца после того, как прикоснулась к выброшенному флакону с нервно-паралитическим веществом", - говорится в статье. "Дон Стерджесс потеряла жизнь в результате этого нападения, и потенциально из-за оружия, которое было использовано, под угрозой оказались жизни сотен людей. Это напомнило Западу, что страны, претендующие на то, чтобы быть ведущими странами мира, иногда пренебрегают международным правом и суверенитетом", - заявил он. "Я помню вздохи изумления в Парламенте, когда премьер-министр [Тереза Мэй] встала и объявила, что мы опознали офицеров ГРУ, действующих от имени государства. Это был отрезвляющий момент. Урок этого состоит в том, что Россия является противником", - указал он. "Теперь о том, как изготавливать химическое оружие, можно узнать в интернете. Это означает, что многие люди в мире имеют доступ к знаниям, которые могут превратить амбиции в реальность, обо всем, от конвенциональных атак до химических, биологических, радиологических и ядерных возможностей", - заявил Уоллес. "В прошлом месяце Уоллес рассказал The Times, что Британия столкнулась с растущей угрозой химических и биологических атак и обвинил в этом "развал мирового порядка". Он также сказал, что Москва применила целый спектр возможностей в своей кампании против Великобритании и Запада. Они варьируются от кибератак до использования подконтрольных им сил, таких как группа Вагнера - поддерживаемых Кремлем наемников, которые, как сообщается, действуют в Ливии, Белоруссии и и Мозамбике, - говорится в статье. (...) Источник: The Times