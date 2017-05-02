Зачем НАТО Черногория? Не из-за ее военной мощи

"В конце прошлой недели парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО, что привело к прибавлению, возможно, самого бесполезного с военной точки зрения члена альянса", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

У Черногории будет вторая самая маленькая по численности армия в альянсе после Люксембурга. Она также не тратит требуемые 2% ВВП на оборону, отмечает автор.

Когда принятие Черногории обсуждалось в первый раз, некоторые аналитики отмечали, что это отдаст в полное "распоряжение" НАТО всю береговую линию Адриатического моря. "Но, даже если Италия была бы единственным членом НАТО на Адриатике, ограниченное морское пространство стало бы смертельной ловушкой для любых сил агрессора", - отмечает журналист.

"Вдобавок к абсолютному отсутствию у Черногории военной значимости, ее население не слишком оптимистично настроено по отношению к членству в НАТО", - говорится в статье.

"Значительное сербское население страны с опасением относится к альянсу и предпочло бы иметь дело с Россией. Панславистские идеи популярны, чему способствует экономическая экспансия России в последние 10 лет", - пишет Бершидский. "Почти треть черногорских компаний и 40% всей недвижимости принадлежат россиянам, и треть прямых иностранных инвестиций стране была предоставлена Россией", - уточняет он.

"Правительство Черногории настаивает на том, что граждане России приняли участие в попытке антинатовского переворота в прошлом году, но, даже если это так, любительский заговор выглядит так, будто он был задуман московскими панславистами, группой, которая хочет выглядеть ближе стоящей к путинскому Кремлю, чем в реальности. Официальная линия основана на понимании того, что Россия не может запретить Черногории вступление в НАТО", - рассуждает Бершидский. Для российского режима, как и для самого НАТО, настоящей проблемой является возможность дальнейшего расширения альянса на постсоветские страны, полагает он.

"В этом странном танце и НАТО, и Россия знают пределы смелости друг друга", - говорится в статье. Россия не начнет в Черногории операцию в крымском стиле, а НАТО не станет игнорировать "замороженные конфликты", организованные Россией в Молдавии, Грузии и на Украине, препятствующие их вступлению в альянс, пишет автор. "Приняв Черногорию в свои ряды, НАТО говорит стремящимся к вступлению странам не сдаваться, поскольку их время может еще настать. Раздосадованно топая ногой, Москва говорит тем же энтузиастам и самому НАТО, что это несбыточная мечта", - заключает Бершидский.