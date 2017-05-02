Путинский "троянский конь" в Германии

Евгений Шмидт, программист из Кельна, приехавший в 1999 году вместе с семьей из России, был сторонником христианских демократов (ХДС) под руководством канцлера Меркель. Однако четыре года назад на волне притока арабских беженцев он сменил свои политические предпочтения и теперь поддерживает выступающую против мигрантов "Альтернативу для Германии" (АдГ), пишет Bloomberg.

"События января прошлого года превратили 41-летнего Евгения из спокойного сторонника АдГ в общественного активиста и популярного блогера, число подписчиков которого превышает 110 тыс. человек. Такие перемены были связаны, во-первых, с событиями в Кельне в новогоднюю ночь, когда сотни женщин подверглись сексуальной агрессии со стороны беженцев, преимущественно выходцев из стран Северной Африки. Во-вторых, с тем, замечает сам Евгений, что немецкие СМИ в течение пяти дней хранили абсолютное молчание по поводу тех ужасных событий, которые потрясли всю страну", - говорится в статье.

По словам Шмидта, узнать о том, что происходило, можно было только "благодаря российским СМИ и Facebook". "Хотя местные СМИ рассказали о событиях через несколько часов, национальным СМИ потребовалось несколько дней, чтобы поведать историю о беспрецедентных нападениях", - сообщает издание.

Как пишет Bloomberg, предвыборный штаб Ангелы Меркель, которая намерена в очередной раз занять должность федерального канцлера - выборы намечены на сентябрь этого года - уверен в том, что "Кремль активно старается помешать ее победе". Представители разведки предупреждают о российских кибератаках, нацеленных на манипулирование ходом выборов.

"Но если у Кремля и есть "троянский конь" в немецкой политике, то это около 2,5 млн тех, кто, как и Шмидт, говорит по-русски и представляет собой крупнейший из миноритарных электоральных блоков в стране".

"По оценкам расположенного в Бонне Фонда Бориса Немцова, три пятых так называемых "русских немцев" больше доверяют российским телеканалам, чем местным, а две пятых считают их основным источником новостей", - сообщает автор публикации Генри Мейер.

Евгений Шмидт, рассказывает автор, "посвящает свое свободное время популяризации идей АдГ особенно среди живущих в Германии выходцев из России". "Недавно он всю субботу раздавал листовки у супермаркета, в котором продаются такие традиционные российские продукты, как пельмени и водка. В листовках на двух языках можно было прочесть о том, что "ислам не соответствует нашим ценностям и не является частью Германии".

Как замечает автор статьи, рост популярности АдГ больше вредит ХДС, чем его конкуренту СДПГ, другими словам, "этого может быть достаточно, чтобы помешать Меркель".

По словам Сергея Маркова, политического консультанта аппарата Путина, "мы были бы этому очень рады. Социал-демократы положат конец навязанной нам холодной войне".

Российские государственные СМИ, замечает автор, продолжают пропагандировать ту точку зрения, что мигранты - это "дармоеды, пользующиеся благами, которые предоставляет им социальная система Германии. Немецкое отделение телеканала RT, ранее известного как RussiaToday, часто в прямом эфире транслирует антиисламские акции протеста маргинального движения PEGIDA".

Константин Малофеев, "состоятельный союзник Путина, которого считают кем-то вроде неофициального доверенного лица Кремля в переговорах с АдГ и другими партиями правого толка, заявил о том, что шансы на то, что Меркель не сможет победить на выборах и переизбраться на четвертый срок, "весьма высоки".

Йорг Форбриг, представитель американского Фонда Маршалла в Германии, заявил о том, что было бы "огромным преувеличением" считать "русских немцев" пятой колонной. Однако он указал на то, "манипуляции из России могут заставить их заколебаться, и тогда они перейдут на сторону АдГ и могут оттянуть голоса у Меркель и других традиционных партий", передает автор.

По словам Евгения Шмидта, он намерен продвигать свою кампанию и вести блог вплоть до выборов и после них.