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2 мая 2017 г.
2 мая 2017 г.

Лукас Шоу | Bloomberg

Оливер Стоун взял интервью у Путина для Showtime

Российский президент Владимир Путин обсуждает обвинения во вмешательстве в американские выборы и другие геополитические вопросы в интервью со скандально известным режиссером Оливером Стоуном. Документальный фильм будет показан в следующем месяце по американскому кабельному телеканалу Showtime, сообщает Bloomberg.

"Интервью, записанные в Кремле, Сочи и в загородном доме Путина в Подмосковье, будут показаны в течение четырех вечеров с 12 июня, как сообщил Showtime в своем заявлении в понедельник. В одном из кадров Путин и Стоун смотрят вместе классику времен холодной войны, "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", - говорится в статье.

"Стоун брал интервью у мировых знаменитостей, в том числе у Фиделя Кастро, Уго Чавеса и Биньямина Нетаньяху", - сообщает автор, отмечая, что режиссер также известен своими "теориями заговора" и "неортодоксальными политическими взглядами".

Источник: Bloomberg


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