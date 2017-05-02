Взломать ИГИЛ* за 60 секунд и разместить на его сайтах гей-порнографию (невзирая на угрозы)

Хакер, называющий себя Wauchula ghost ("Ваучульский призрак"), ничего о себе не сообщает, пишет корреспондент El Pais Оскар Гутьеррес. Правда, "Ваучула" - название маленького городка в Техасе, а на сайте хакера есть телефон с калифорнийским кодом - телефон юриста, который ему помогает.

"Ваучульский призрак" стал широко известен после теракта в городе Орландо во Флориде. "Вообще-то он подменял аккаунты лиц, симпатизирующих "Исламскому государству"* (ИГИЛ*), еще до того, как американский гражданин Омар Матин 12 июня 2016 года убил 49 человек в гей-клубе. Но после массового убийства, ответственность за которое взяло на себя ИГИЛ* (собственно, оно было причастно к преступлению только как вдохновляющая сила), интернет-призрак решил проделывать то, что наверняка взбесит сторонников самой кровожадной на данный момент джихадистской группировки: взламывать ее аккаунты в соцсетях и размещать на них гей-порнографию", - говорится в статье.

В интервью по электронной почте хакер сообщил, что ему поступают угрозы, в том числе "видеозапись отрубания головы, озаглавленная "WauchulaGhost, мы идем за тобой". Почему он размещает именно гей-порно? "Я увидел, что многие аккаунты ИГИЛ* восхваляли Матина за то, что он убил всех этих безвинных людей, - сказал хакер. - Я не знал, как будут реагировать люди, но получил кучу писем от людей из ЛГБТ-сообщества, они меня благодарили".

Хакер уверяет, что взламывает аккаунты не более чем за 60 секунд.

Хакерская группировка Anonymous тоже несколько раз атаковала аккаунты джихадистов, отмечает издание. Они троллили аккаунты, доносили на них, чтобы интернет-сервисы их удаляли, либо высмеивали их. "Твиттер" с августа 2015 по декабрь 2016 года заблокировал 636248 аккаунтов с контентом фундаменталистского содержания. Хакер говорит, что всякий раз, когда он взламывал некий аккаунт, "Твиттер" его блокировал. "И поэтому, наряду со сменой направления работы [теперь хакер сосредоточен на разоблачении коррупции правительства Трампа], у меня не так много времени на "игры", как раньше", - заметил хакер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.