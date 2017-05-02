Белоруссия снова притесняет инакомыслящих

США продлили режим ослабления санкций в отношении Белоруссии, несмотря на то, что страна проявляет мало признаков дальнейшего сближения с Западом, пишет Foreign Policy.

"В пятницу были продлены ограничения американских санкций для девяти белорусских компаний. Ограничения, впервые введенные в 2015 году при президенте Бараке Обаме, вводились с целью сближения так называемой "последней диктатуры Европы" с Западом - и некоторые признаки указывали на это", - отмечает автор статьи Эмили Тэмкин.

За последний год Белоруссия разрешила безвизовый въезд для многих стран, включая США, и белорусский лидер Александр Лукашенко открыто критиковал Россию за попытки добиться большего контроля. Несколько политзаключенных были освобождены.

Но в марте Белоруссия жестко среагировала на протесты, арестовав 400 человек, включая журналистов (протесты были вызваны решением правительства ввести налог на "тунеядство", поясняет издание). Но даже этого оказалось мало, чтобы приструнить Белоруссию.

Новая акция протеста была запланирована на 1 мая. Однако массовых арестов не было - активисты и журналисты были задержаны заранее.

И хотя такого поведения правительства оказалось недостаточно для восстановления американских санкций, это делает более туманной перспективу дальнейшего сближения Белоруссии с Западом, говорится в статье.

"Это обидно, потому что освобождение заключенных и некоторые многообещающие реформы способствовали наступлению периода относительного потепления в отношениях Белоруссии с Западом в последние несколько лет", - заявил Мэтью Рожански из Wilson Center.

"Я бы ожидал, что западные правительства примут во внимание аресты протестующих, оценивая, стоит ли продолжать улучшение отношений", - добавил он.