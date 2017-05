2 мая 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Сторонники жесткой линии призывают Кремль к крутым мерам против соцсетей Успех лидера оппозиции Алексея Навального в использовании социальных сетей для мобилизации участников антикоррупционного протеста среди молодежи спровоцировал призывы в адрес Кремля усилить цензуру в интернете, пишет Макс Седдон в британском издании Financial Times. "Этот довод привел на прошлой неделе на конференции, посвященной цензуре, оскароносный режиссер Никита Михалков, - говорится в статье. - Михалков показал документальный фильм, в котором Навальный обвинялся в заманивании детей на яростные протесты против президента Владимира Путина". Россия "начала агрессивно регулировать" интернет в 2012 году, когда возвращение Путина на пост президента вызвало масштабные протесты, организованные в Facebook и в ВКонтакте. "Однако успех Навального в YouTube показал Кремлю, что ему еще далеко от китайской модели вездесущей цензуры", - добавляет автор. "Часто импульсы к более жесткому контролю над интернетом исходят от консервативных марионеточных групп вроде Лиги безопасного интернета, - говорится в статье. - Эта группа, финансируемая православным российским магнатом Константином Малофеевым, имеет в своих рядах более 5 тыс. волонтеров и "киберказаков" по всей России. Они прочесывают интернет в поисках контента, нарушающего российские законы о пропаганде наркотиков, суицида и детской порнографии, а потом сообщают о нем цензорам". "Однако очевидно, что Кремль видит в Навальном самую большую угрозу своему контролю над властью, - продолжает Седдон. - Несмотря на страх в западных странах по поводу изощренной российской пропаганды, недавние усилия Кремля на внутреннем фронте не удались". Как рассказывает автор, недавнее видео на YouTube, которое изображало Навального как Гитлера, собрало более 150 тыс. оценок "мне не нравится" - это больше, чем в 10 раз превышает количество лайков. Андрей Цыганов, уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге, призвал Кремль сделать свои усилия более эффективными, говорится в статье. "Правительство не инвестирует в [производство] политического контента, - отметил Цыганов. - Многие блогеры уже перешли на сторону Навального". Источник: Financial Times