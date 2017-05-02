Немецкий бизнес надеется на перезагрузку

"Низшая точка пройдена, теперь начался подъем" - именно так в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt охарактеризовал ситуацию в России председатель Восточного комитета немецкой экономики, руководитель немецкой машиностроительной компании M+W Вольфганг Бюхеле. По его словам, несмотря на неснятые санкции, "российско-немецкая торговля в январе-феврале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, до 10 млрд евро".

"Санкции, как известно, внесли лишь небольшой вклад в рецессию в России", - отметил он: решающую роль сыграло сильное падение цены на нефть и обесценивание рубля. Сейчас цена на нефть и рубль снова выросли, а вместе с ними покупательская способность и импорт.

К визиту в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель, первому за два прошедших года, Бюхеле относится положительно: "Мы, прежде всего, надеемся, что визит станет прологом к возобновлению интенсивного диалога".

"Сейчас пришло время заново активировать форматы диалога, которые были отменены, - продолжил Бюхеле. - Длительная конфронтация дорого обходится Европе, и обе стороны нуждаются друг в друге для решения фундаментальных европейских и мировых вопросов".

Тем не менее, несмотря на многие положительные тенденции, Бюхеле обратил внимание, что "стабильная ситуация в России может измениться в любой момент, поскольку сырьевая зависимость все еще очень сильна, средний класс слаб, благосостояние не добралось до всех слоев населения, а такие вопросы, как коррупция и прозрачность, продолжают оставаться проблемами".