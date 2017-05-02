100 дней Дональда Трампа: обманутые надежды России и Сирии, обеспокоенность союзников США

Довольно хаотичные и противоречивые решения американского президента во внешнеполитической сфере вызвали немало надежд и разочарований, пишет редакция Le Monde.

Сирия

"Режим Башара Асада надеялся если не на резкую перемену в альянсе с США в свою пользу, то по крайней мере на благожелательный нейтралитет. Желание кандидата Трампа установить большой альянс против джихадистского терроризма с Россией Владимира Путина и занятая им позиция против любых бомбардировок Сирии в августе 2013 года, после химической атаки в пригороде Дамаска, позволяли надеяться на подобную перестройку", - говорится в статье.

"Сделанные в конце марта заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона и представительницы США в ООН Никки Хейли, согласно которым уход Башара Асада больше не являлся приоритетом американской дипломатии, позволяли Дамаску думать, что все идет по плану. К тому же сирийский режим не выразил протеста против опубликования двух антимигрантских указов, временно запрещающих въезд в США для сирийских граждан и на неопределенный срок - для сирийских беженцев", - отмечают журналисты.

"Однако бомбардировка с применением химического оружия в городке Хан-Шейхун, подконтрольном повстанцам, совершенная 4 апреля (79 убитых), все изменила. Двое суток спустя президент Трамп отдал приказ о карательных воздушных ударах по авиабазе Шайрат, откуда вылетел самолет, атаковавший Хан-Шейхун", - говорится в статье.

"С тех пор Дамаск вернулся к своей привычной антиамериканской риторике. 13 апреля Башар Асад заявил, что химическая атака в Хан-Шейхуне "сфабрикована" США, чтобы найти удобный предлог для его свержения. "У нас складывается ощущение, что Запад, и главным образом США, является пособником террористов и что он выдумал всю эту историю, чтобы она послужила предлогом к нападению" в ночь с 6 на 7 апреля. В конечном счете сирийско-российско-иранский альянс теперь укрепился, перед лицом того, что воспринимается как угроза со стороны Трампа", - рассуждают журналисты.

Россия

"Для России надежды на восстановление отношений с США в связи с приходом к власти Дональда Трампа быстро рассеялись. Во время избирательной кампании демократы обвинили предпринимателя в том, что он "марионетка Кремля", и изобличили вмешательство Кремля в кампанию, в частности посредством хакеров, с целью способствовать избранию республиканского кандидата", - говорится в статье.

"Однако отношения далеко не улучшились, а даже ухудшились, о чем сожалел российский президент Владимир Путин, - комментируют журналисты. - Поскольку его американский коллега поразил весь мир своим решением нанести воздушные удары по Сирии в ночь с 6 на 7 апреля, после химической атаки, вмененной в вину режиму Башара Асада, совершенной против городка Хан-Шейхун, что привело к десяткам жертв. "Американская администрация меняется, методы остаются теми же, - заявил начальник управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. - Удары по Сирии готовились давно". Тем не менее, до разрыва еще далеко, даже если в Москве образ американского президента, отрицателя традиций, обвиненного критиками за его связи с Россией - что не могло не прийтись ей по вкусу, - сменился образом главы государства, "взятого в свои руки" собственной администрацией. "Своим ударом по авиабазе в Сирии администрация президента США Дональда Трампа доказала свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента", - резко заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Великобритания

"Выдвигая на первый план свои "особые отношения" с Вашингтоном, Тереза Мэй сумела похвастаться тем, что уже 27 января она стала первой руководительницей, которая была принята президентом Трампом в Белом доме, - говорится в статье. - Но особенно важно для Мэй было сделать первый шаг с целью заключить с США соглашение о свободной торговле, в котором она нуждалась, дабы компенсировать разрыв с ЕС. Позиционируя себя как преданный друг, она даже обошлась без осуждения решения Трампа о закрытии американских границ перед выходцами из семи мусульманских стран. Ее министр иностранных дел Борис Джонсон даже отменил 9 апреля запланированный визит в Москву с тем, чтобы оставить Вашингтон на передовой в сирийском кризисе. Тем не менее, ничто не говорит о том, что Мэй была вознаграждена за подобную заботливость. После того, как Дональд Трамп в январе пообещал быстро подписать торговое соглашение с Лондоном, в марте он решил отдать приоритет ЕС".

Германия

"Способна ли Иванка Трамп устранить препятствия между ее отцом и немецким канцлером Ангелой Меркель? Об этом задумались многие наблюдатели после распропагандированного с помощью СМИ визита в Берлин во вторник 25 апреля дочери американского президента, которая приняла участие в саммите "Женской двадцатки" по приглашению Меркель", - передают журналисты.

"Во время избирательной кампании республиканский кандидат обвинил Меркель в том, что она "разорила" Германию своей миграционной политикой. Первая встреча в марте в Вашингтоне была не очень теплой. Было обозначено расхождение позиций по многим досье (международная торговля, иммиграция), - говорится в статье. - Внешне госпожа канцлер пытается завязать добрые отношения с американским президентом. В свойственном ей ответственном подходе она делает ставку на упорство. И на Иванку..."

НАТО

"НАТО - "устаревшее" наследие холодной войны, так высказался Дональд Трамп в ходе избирательной кампании. Тогда он делал набросок "новой эры отношений" с Москвой и угрожал: если европейцы не будут больше инвестировать в обеспечение собственной безопасности, они не смогут вечно - и автоматически - рассчитывать по помощь Вашингтона", - напоминают журналисты.

"Теперь союзники по НАТО ждут разъяснений по вопросу, настойчиво поднимаемому правительством США и по-прежнему остающемуся неясным в их глазах: что хочет сказать Трамп, напоминая о необходимости возросших обязательств Североатлантического альянса в борьбе против исламского терроризма? Вероятная добавленная стоимость НАТО в этой сфере представляется незначительной. За исключением упоминания о непосредственных обязательствах в Сирии, что непременно заставит поволноваться добрую часть европейцев, при мысли о двух ключевых участниках этого конфликта, таких как Иран и Россия", - говорится в статье.