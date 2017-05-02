Политический кризис в Македонии принимает жестокий оборот

Глава социал-демократической оппозиции был избит националистами в парламенте Македонии, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"Даже по стандартам Македонии, где политический кризис затянулся на два года и постоянно вызывает вспышки насилия, картинки произошедшего впечатляют. Вечером в четверг, 27 апреля, в здание македонского парламента проникли десятки активистов, которые наводили там ужас почти целый час. Зоран Заев, лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), претендующий на пост премьер-министра, оказался с окровавленным лицом, на его рубашке виднелись пятна крови, защищавшие его другие депутаты тоже были ранены", - говорится в статье.

"Нападавшие, некоторые в балаклавах, принадлежали к крайне правым и националистическим группировкам, участвовавшим в митинге в поддержку националистической партии ВМРО-ДПМНЕ, которая отказывается уступать правительство оппозиции. Робкие отпирательства президента Георге Иванова, который ненадолго появился вечером в телеэфире с призывами к примирению, вряд ли способны развеять подозрения в существовании связи между нападавшими на парламент и властью", - утверждает журналист.

"ВМРО-ДПМНЕ одержала победу на парламентских выборах 11 декабря 2016 года, но оказалась неспособна сформировать коалицию, и с тех пор избрала стратегию обструкции, выступая против формирования альтернативного большинства, объединяющего социал-демократов и албанские партии (25% населения)", - продолжает журналист.

"В четверг вечером нападение произошло после того, как СДСМ и албанские партии избрали новым спикером парламента этнического албанца: это было расценено как маневр и угроза для существующей власти. В последние годы правление ВМРО-ДПМНЕ было отмечено целой вереницей коррупционных скандалов и злоупотреблений властью; опасности подвергались все, вплоть до исторического лидера партии Николы Груевского. Он же призывает к новым выборам и регулярно отправляет своих сторонников на улицы", - отмечает автор статьи.

"Представители Запада - традиционные посредники в разрешении македонских политических споров - оказались беспомощны перед лицом радикализации обоих лагерей, хотя Македония, маленькая страна с 2 млн жителей, является кандидатом на вступление в Евросоюз. В четверг вечером Брюссель осудил насильственные действия и при этом оценил избрание спикера парламента как "позитивный" шаг, что рискует вызвать у властей еще большее раздражение. В начале 2016 года США сумели вырвать у правительства компромиссное решение, связанное с организацией досрочных выборов. С тех пор лагерь Груевского приравнивает всякую иностранную критику к неприемлемому вмешательству и пользуется все более выраженной поддержкой со стороны России", - комментирует Виткин.