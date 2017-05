2 мая 2017 г. Эндрю Крамер | The New York Times В России задержаны участники акции протеста против притеснений геев в Чечне Российская полиция во время первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержала около 20 защитников прав геев в Чечне, пишет The New York Times. "Обращение с геями в Чечне вызвало протесты за пределами России, но демонстрация в понедельник была первой значительной акцией внутри страны и закончилась арестами, что вполне предсказуемо. В России действуют жесткие правила в отношении публичной политической активности", - отмечает автор статьи Эндрю Крамер. Власти Чечни "отказываются иногда даже признавать их существование и существование проблемы", сказал Euronews Андрей Потапов, один из участников протеста. Представитель чеченского лидера Рамзана Кадырова заявил в апреле The New York Times, что в Чечне геев нет. Среди задержанных был Игорь Кочетков, председатель "Российской ЛГБТ-сети". По сообщению Reuters, он рассказал по телефону о задержании примерно 20 человек. "Чтобы противодействовать народной поддержке исламистского мятежа, захлестнувшего Чечню после распада Советского Союза, президент России Владимир Путин даровал широкие полномочия региональному лидеру Кадырову, позволившие использовать элементы исламистской повестки дня, включая нетерпимость к геям", - пишет The New York Times. "Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили", - сказал Кадыров в интервью РБК в прошлом месяце об авторах статей "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне. Источник: The New York Times