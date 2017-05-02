"Треугольная дипломатия": Китай, Индия и Россия сталкивают друг друга лбами

"Треугольная дипломатия" - термин, придуманный бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером применительно к конфронтации и сотрудничеству между США, СССР и Китаем во время холодной войны, - как кажется, снова вернулся, но в новой форме и с новым стратегическим значением, пишет Кэри Хуанг в гонконгской газете South China Morning Post.

"Эта стратегия объясняла неофициальный союз между Вашингтоном и Пекином, - пишет автор. - Президент США Ричард Никсон и Киссинджер смогли 45 лет назад столкнуть лбами Пекин и Москву, налаживая более тесное партнерство с Китаем". Однако, говорится далее, "отношения между Китаем и Россией постепенно улучшились после падения СССР, что также привело к смерти союза США-Китай".

"Как бы то ни было, с тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность, - продолжает журналист, - тяжеловесы вроде Киссинджера, который теперь стал гуру внешней политики Трампа, и геостратега Збигнева Бжезинского высказывались о необходимости вбить клин между Китаем и Россией, в то время как создается потенциально устрашающий евразийский союз, получивший название РИК - Россия-Индия-Китай".

"Исторически, - поясняет Хуанг, - индийско-российские отношения были гораздо теснее, чем китайско-российские и китайско-индийские. Сегодня, в то время как отношения между Китаем и Россией улучшаются, Россия и Индия отдалились, а связи между Китаем и Индией также ослабли. Тем временем Китай подозрительно относится к индийско-российским отношениям, а Индия обеспокоена тесными российско-китайскими отношениями; Китай и Россия также озабочены недавним усилением индийско-американских отношений".

"Каждый пытается использовать соперничество между двумя другими, чтобы выиграть для себя преимущества, - анализирует журналист. - Вот почему даже в редакционной статье за прошлый месяц официальной Global Times (подразделение официального печатного издания ЦК Коммунистической партии Китая. - Прим. ред.) говорилось, что такой стратегический треугольник был бы "нереалистичным".

"Несомненно, - подытоживает журналист, - в Евразии действует "треугольная дипломатия", сравнимая с геостратегическими играми, в которые Вашингтон, Москва и Пекин играли во время холодной войны".