Первомай в России: дача вместо демонстрации

Экономический кризис помешал ренессансу официальных майских демонстраций, утверждает постоянный автор Der Standard Андре Баллен.

Первые воспоминания Виктора о празднике 1 мая связаны со школой. "Мы тогда маршировали огромными колоннами по городу до памятника Ленину", - вспоминает 68-летний житель Подольска. На площади перед памятником сооружалась трибуна, с которой махали трудящимся представители местной партийной верхушки.

"Настроение у нас было праздничное еще и потому, что после демонстрации мы могли пойти сразу домой, а не в школу", - рассказывает Виктор. Участие в демонстрации было "обязаловкой": "сначала руководитель пионерской организации в школе, а затем функционеры комсомольских и партийных структур следили за тем, чтобы никто не отлынивал", говорится в статье.

1 мая советские граждане могли "выразить солидарность с революционной борьбой трудящихся в капиталистических странах", замечает журналист.

"После распада СССР прервалась и традиция проведения официальных майских демонстраций. Последним на трибуне мавзолея Ленина стоял президент СССР Михаил Горбачев в 1991 году", - пишет Баллен.

"1 мая до сих пор остается в России выходным и праздничным днем, но, если в советское время отмечался День международной солидарности трудящихся, то сегодня это День весны и труда. С началом нового тысячелетия майские демонстрации, считавшиеся в 1990-е годы таким же пережитком прошлого, как КПСС, неожиданно возвращаются в качестве символа почитания власть имущих, - пишет автор. - Шеф Кремля Владимир Путин хоть и не приветствует участников праздничных шествий с трибуны мавзолея, однако присутствует на транспарантах, которые несут демонстранты: "План Путина - план победы", "Путин - за народ, он решительно ведет Россию к победе", "Сильный президент, великая страна". Или более официозно-политические: "Три ребенка в семье - это норма".

"Однако экономический кризис, - повествует Баллен, - помешал ренессансу официальных майских демонстраций. У организаций стало ощутимо меньше денег, и участников демонстраций с каждым годом тоже все меньше".

Сегодня 1 мая ассоциируется у россиян с началом дачного сезона. Виктор и его супруга Ирина также в этом году предпочли уехать на дачу.

"Моя программа насыщенна и без демонстраций", - рассказывает он. После работы на свежем воздухе будет шашлык и холодное пиво. А демонстрация? "Посмотрю в вечерних новостях", - говорит Виктор.