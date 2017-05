2 мая 2017 г. Божан Панчевский | The Sunday Times Македонии "угрожает российское вмешательство" Крошечная балканская республика Македония рискует стать новым полем битвы между Россией и Западом после недели насилия, в ходе которого толпа, включая промосковских националистов, взяла штурмом парламент, ранив множество депутатов, пишет Божан Панчевский в британском издании The Sunday Times. По словам автора, европейские чиновники выразили "серьезные опасения" по поводу российской вовлеченности в кризис, после того как Кремль встал на сторону националистов из правоцентристской партии ВМРО-ДПМНЕ, которая цепляется за власть с тех пор, как она проиграла с небольшим отставанием декабрьские выборы. "Насилие было вызвано избранием Талата Хафери, этнического албанца, на должность парламентского спикера", - говорится в статье. Одной из его функций, объясняет автор, должна стать формальная подача прошения президенту Георге Иванову, чтобы тот передал лидеру левой партии СДСМ Зорану Заеву, претендующему на пост премьера, мандат на формирование правительства - Иванов же, близкий к националистам, до сих пор отказывался это делать". "Это сумасшествие было организовано политиками, нежелающими уступать власть: они координировали нападающих и убрали парламентскую охрану, чтобы впустить толпу (...) это было попыткой преднамеренного убийства", - заявил изданию сам Зоран Заев. "Заев, которому наложили швы на две раны на голове, полученные в результате нападения, также заявил, что у него есть свидетельства связей России с правящей партией в рамках того, что он назвал московскими "усилиями по приобретению влияния" на Македонию - страну с двухмиллионным населением, являющуюся кандидатом на членство в ЕС и НАТО", - сообщает издание. В разговоре с автором политик связал ситуацию в стране с обстоятельствами в соседней Черногории, где прокуратура предъявила обвинение двум офицерам ГРУ в заговоре с целью свержения прозападного правительства и предотвращения вступления страны в НАТО. "Не было приведено никаких доказательств вмешательства российской разведки в Македонии, но Заев сказал, что он обдумает публикацию своих предполагаемых свидетельств в предстоящие дни", - информирует журналист. "После потери Черногории Российская Федерация предпринимает финальные усилия, чтобы повлиять на Македонию", - передает автор слова политика. Источник в британском правительстве сказал в разговоре с изданием, что "президент Иванов должен дать мандат коалиции большинства". "Общая позиция Европы заключается в том, что ВМРО не может цепляться за власть и должна признать демократический результат выборов". Брюссельские источники издания в ЕС заявили, что есть "ряд опций" для того, чтобы убедить македонское правительство уйти в отставку. Эти опции включают прицельные санкции против отдельных лиц и сокращение европейского финансирования страны. "Заев тем временем заявил, что он сформирует правительство на следующей неделе, даже не получив мандат от президента", - подытоживает издание. Источник газеты, близкий к нынешнему правительству страны, предупредил, что такой шаг будет "незаконным, неконституционным" и спровоцирует серьезные "столкновения". Источник: The Sunday Times