Десятки смертей россиян сеют подозрения насчет Владимира Путина

"Бывший российский парламентарий был расстрелян среди бела дня в Киеве. Человек, который долгое время служивший полпредом РФ в ООН, скоропостижно скончался на работе. Полевой командир в отколовшейся от Украины Донецкой области был взорван в лифте. Российский министр по делам СМИ был найден мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне", - перечисляет журналист USA Today Орен Дорелл.

"Вот несколько из 38 известных россиян, которые с начала 2014 года стали жертвами нераскрытых убийств или скончались при загадочных обстоятельствах", - пишет автор, ссылаясь на список, составленный USA Today и британской журналисткой Сарой Хёрст.

"В этом списке 10 заметных критиков российского президента Путина, 7 дипломатов, 6 лиц, близких к кремлевским воротилам, которые позднее с ними поссорились (часто из-за коррупции), и 13 военных или политических лидеров, замешанных в конфликте на Восточной Украине, в том числе командиры сепаратистских сил, поддерживаемых Россией. Два человека, возможно, были связаны с досье, которое содержит утверждения о связях между сотрудниками избирательного штаба Трампа и кремлевскими чиновниками. Это досье составил бывший сотрудник британских спецслужб, оно предоставлялось для ознакомления в ФБР", - пишет автор.

По мнению издания, этот список "наводит на мысль, что предполагаемые атаки Путина на его критиков и разоблачителей шире и смертоноснее, чем было известно раньше. Он также вызывает новые опасения в связи с контактами Путина и его окружения с сотрудниками избирательного штаба Трампа".

"Мы видели, как лидеры и активисты политической оппозиции, разоблачители, борцы с коррупцией и независимые журналисты тем или иным образом расставались с жизнью", - сказал в интервью изданию российский политический активист Владимир Кара-Мурза-младший.

Кара-Мурза сотрудничал с экс-вице-премьером Борисом Немцовым, застреленным в Москве. "До недавнего времени Кара-Мурза сотрудничал с Алексеем Навальным - российским юристом, борцом против коррупции и политиком, выдвигающим свою кандидатуру - который в минувший четверг получил повреждение глаза после нападения с применением некого химического вещества. Нападение последовало за освобождением Навального из-под ареста, который он отбывал за руководство несанкционированными протестами против правительства Путина по всей России этой весной", - пишет издание.

"Иногда они слегка промахиваются мимо цели", - заявил Кара-Мурза в марте, выступая на заседании сенатского подкомитета по ассигнованиям.

"Кара-Мурза сказал, что дважды был жертвой попыток его отравить: в мае 2015 года и в феврале нынешнего", - пишет газета.

Со своей стороны, аналитик Борис Зильберман (Foundation for the Defense of Democracies) полагает: причина смерти большинства пожилых дипломатов, фигурирующих в этом списке, - плохое состояние здоровья. Это можно предположить в случае российского полпреда в ООН 64-летнего Виталия Чуркина. "Другие случаи - например, смерть 56-летнего Петра Постникова, старшего советника отдела Латинской Америки МИД РФ, найденного мертвым с огнестрельным ранением 20 декабря в своей московской квартире - требуют дальнейшего расследования, сказал Зильберман", - говорится в статье.

Российские аналитики писали, что из недавних жертв двое - Олег Еровинкин и Алекс Оронов - возможно, имели отношение к досье на Трампа и сотрудников его штаба.

"61-летний Еровинкин, генерал российского разведывательного ведомства, близкий к некому доверенному лицу Путина, был найден мертвым на заднем сиденье своего автомобиля 26 декабря в Москве. Причины смерти неизвестны", - говорится в статье.

"69-летний Оронов, нью-йоркский бизнесмен, родившийся на Украине, скончался при неизвестных обстоятельствах примерно 2 марта, утверждает украинский парламентарий Андрей Артеменко. Оронов организовал январскую встречу Артеменко с Майклом Коэном, поверенным Трампа, и Феликсом Сатером, деловым партнером Трампа, по поводу плана умиротворения на Украине, который был бы выгоден России. Артеменко утверждал, что Оронов умер из-за интриги с планом умиротворения", - говорится в статье.

Издание утверждает: "В список недавних смертей не включен 46-летний Мэттью Панчер, британский специалист по полонию, участвовавший в дознании о смерти Литвиненко. По некоторым сведениям, в мае прошлого года он нанес себе смертельное ножевое ранение у себя дома в Оксфордшире после того, как вернулся из поездки в Россию".

Хёрст "сказала, что недавний всплеск [загадочных смертей], как представляется, - примета усиленного политического давления на Путина и его приятелей", пишет издание. "Путин стоит наверху преступной организации, есть все эти люди, у которых имеется на него компромат, - сказала она. - Неудивительно, что он готов устранять людей".

Кара-Мурза сказал в интервью: "У меня нет ни малейших сомнений, что это была попытка меня убить за мою политическую деятельность в российской оппозиции в последние несколько лет, а конкретнее за мое активное участие в кампании в поддержку Закона Магнитского".

"Поскольку многие из сомнительных смертей связаны с коррупцией правительства или с теми, кто ее разоблачал, Кара-Мурза призвал Конгресс не допускать, чтобы россияне, разворовывающие богатство своей страны, инвестировали деньги в США", - пишет издание.