2 мая 2017 г. Джеймс А. Лайонс | The Washington Times Великий обман демократов "Крупная дезинформационная программа, устроенная Демократической партией и основанная на утверждении, что Россия как-то смогла повлиять на результат наших выборов 2016 года, - не что иное, как надувательство, - утверждает в The Washington Times отставной адмирал ВМФ США и военный представитель США в ООН Джеймс А. Лайонс. - На сегодня нет никаких свидетельств того, что штаб Трампа был в сговоре с русскими в период перед выборами. Более того, бывший директор Национальной разведки, генерал-лейтенант Джеймс Клэппер заявил 15 января, что не было никаких свидетельств того, что русские изменили распределение голосов хоть в одном штате. В конце концов, Хиллари Клинтон победила в народном голосовании". "На самом деле произошло вот что: администрация Обамы использовала электронные средства наблюдения для слежки за штабом Трампа перед выборами, например, такими его сотрудниками, как генерал-лейтенант Майкл Флинн. Сьюзен Райс, бывший советник президента Обамы по национальной безопасности, изначально отрицавшая в эфире Службы общественного вещания, что слежка с использованием электронных средств наблюдения имела место, 4 апреля подтвердила, что наблюдение за штабом Трампа велось. Ясно, что вранье про российское влияние на выборы было провокацией, которую Демократическая партия инициировала с использованием слитых тактик обмана при поддержке основных СМИ". "Русские не имели ничего общего с этими утечками, согласно WikiLeaks Джулиана Ассанжа (не обязательно самому надежному источнику), - говорится в статье. - Убитый сотрудник Национального комитета Демократической партии (DNC) Сет Рич вполне мог быть источником утечек о DNС. Что интересно, DNC не позволяет ФБР исследовать его сервер. И все же СМИ еще тратят чрезмерное количество времени и внимания на российское влияние на результат выборов, продолжая игнорировать множество незаконных действий, предпринятых при администрации Обамы". Напомнив об использовании незащищенных серверов Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, автор указывает: "Некоторые из самых секретных наших источников были скомпрометированы. Просто представьте, что российский министр иностранных дел воспользовался незащищенным сервером - это было бы золотой жилой для нашего разведывательного сообщества". Источник: The Washington Times