2 мая 2017 г. Роуэн Скарборо | The Washington Times Трамп раскритиковал российское досье и его использование демократами Президент Трамп утверждает, что для демократов было "позором" принимать на вооружение дискредитированное досье бывшего британского шпиона для того, чтобы атаковать его самого и призвать Конгресс к созданию специальной комиссии для расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, пишет The Washington Times. "В неподтвержденной серии докладных записок Кристофера Стила на 35 страницах предвыборный штаб Трампа обвиняется в изощренном преступном заговоре с Россией с целью взломать компьютеры Демократической партии. Адам Б.Шифф (Калифорния), самый высокопоставленный представитель демократов в Комитете по разведке Палаты представителей, как и трое других демократов, привел фрагменты из досье на слушаниях 20 марта в качестве аргументов в пользу создания комиссии", - поясняет корреспондент Роуэн Скарборо. В эксклюзивном интервью The Washington Times Трампу задали вопрос об подобной тактике демократов. "Я считаю, что это позор, - сказал президент. - Досье было полностью дискредитировано, это во-первых. Во-вторых, Адам Шифф совершенно пристрастен, пристрастнее не бывает. И, в-третьих, история с Россией - фальшивая. Ее придумали, чтобы оправдать тот факт, что Хиллари Клинтон проиграла выборы, которые демократ не должен был проиграть, поскольку демократ практически не может проиграть на голосовании коллегии выборщиков". Изначально либеральные СМИ чурались этого досье. Но в последние недели такие сайты, как CNN и CBS, стали пытаться реабилитировать его, процитировав неназванные источники, утверждающие, что некоторые его части правдивы, говорится в статье. Когда досье было впервые опубликовано, Трамп и его помощники заклеймили его как ложь и фабрикацию, напоминает Скарборо. "Например, Стил утверждал, что Майкл Д.Коэн, адвокат "Организации Трампа" и на данный момент личный адвокат президента, посетил встречу в конце августа в Праге с российскими агентами, чтобы скрыть предположительные выплаты российским хакерам", - пишет издание, отмечая, что Коэн продемонстрировал журналистам свой паспорт, чтобы доказать, что он не ездил в Прагу. В досье говорится, что Алексей Губарев, глава сетевой компании XBT Holdings, активно участвовал в хакерском взломе компьютеров Демократической партии. Губарев подал в суд на опубликовавшую досье BuzzFeed за клевету в суде Флориды и на Стила и его компанию Orbis Business Intelligence в лондонском суде, заявив о больших финансовых потерях. "В нескольких сообщениях прессы говорилось, что ФБР использовало досье Стила, доступ к которому оно получило летом, в качестве "дорожной карты" для расследования обвинений против Трампа и его сообщников в том, что они вступили в сговор с российской разведкой в отношении взлома", - продолжает Скарборо. Если основываться на недавнем письме, отправленном председателем сенатского Юридического комитета Чарльзом Грассли (республиканец), то кажется, что директор ФБР Джеймс Коми теперь пытается дистанцироваться от Стила. "Сенатор направил Коми письмо 6 марта, запросив конкретную информацию по Стилу и ФБР. На последовавшей частной встрече с Грассли 15 марта Коми пытался преуменьшить эту связь", - говорится в статье. Такой вывод можно сделать из письма Грассли, направленного Коми 28 апреля: "кажется, имеют место существенные несоответствия" между версией, предоставленной директором ФБР, указал сенатор, и информацией, содержащейся в документах Министерства юстиции. "Являются ли эти несоответствия непреднамеренными ошибками или попыткой преуменьшить фактическую степень связей ФБР со Стилом, важно, чтобы ФБР дало полный ответ на все вопросы, содержавшиеся в письме от 6 марта, и предоставило все запрошенные документы, чтобы решить эти и другие связанные с ними вопросы", - написал Грассли. Источник: The Washington Times