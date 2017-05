2 мая 2017 г. Томас Гиббонс-Нефф | The Washington Post Он воевал на Украине вместе с бойцами, которых поддерживает Россия, а теперь военнослужащий США 29-летний уроженец Франции Гийом Кювелье "воевал на Украине в рядах сепаратистов, поддерживаемых Россией, и недавно имел отношение к политической деятельности ультраправых в Европе, а теперь прошел учебный курс в армии США и служит в американской пехотной дивизии на Гавайях", - сообщает журналист The Washington Post Томас Гиббонс-Нефф, ссылаясь на документы. Кювелье подтвердил газете, что сейчас служит в армии США. По мнению журналиста, тот факт, что Кювелье смог вступить в армию США, заставляет усомниться в процедуре комплектования вооруженных сил и в том, надежно ли проверяют новобранцев на благонадежность. Кювелье имеет двойное гражданство - Франции и США. "В период становления он вращался среди французских ультранационалистов, а затем в 2014 году взял в руки автомат Калашникова на Восточной Украине", - утверждает газета, ссылаясь на записи в соцсетях, некий документальный фильм и рассказы знакомых Кювелье. "Спустя год он повоевал в рядах курдского ополчения "пешмерга" на севере Ирака, а затем вернулся в США", - пишет Гиббонс-Нефф. "На Украине Кювелье, также известный как Ленорман, воевал за Донецкую народную республику, которую поддерживает Россия, - сепаратистское государство, которое США включили в санкционный список, а правительство в Киеве, являющееся союзником США, объявило террористическим", - говорится в статье. Тем самым Кювелье нарушил указ президента США от марта 2014 года и может быть привлечен к судебной ответственности. Кювелье утверждает, что изменился. "Армия [США] - мой единственный шанс перевернуть страницу и порвать с моим прошлым, - написал он журналистам в СМС. - Я осознал, что мне настолько нравится эта страна, ее образ жизни и ее Конституция, что я готов ее защищать". Кювелье также написал журналистам: "Публикуя статью обо мне, вы ставите под удар мою карьеру и оказываете огромную услугу всем, кто пытается поставить в неудобное положение армию. Моим бывшим русским товарищам это бы очень понравилось (...). Итак, я прошу вас, пожалуйста, пересмотрите решение об использовании моего имени и (или) моего фото". Гиббонс-Нефф пересказывает биографию Кювелье. Судя по документам, выложенным в интернет, он состоял в "Партии Франции", а по данным Антона Шеховцова (Institute for Human Sciences, Вена), - в неофашистской группировке Troisième voie и движении Young Identitarians. "Прибыв в середине 2014 года на Украину, Кювелье способствовал созданию французско-сербского подразделения иностранных бойцов Unité Continentale. В манифесте организации, размещенном на ее странице в "Фейсбуке", сказано, что НАТО - "террористический военный альянс", а Франция - "рабыня Американской Империи", - говорится в статье. Издание сообщает: "Кювелье отказался отвечать на любые вопросы о своей службе на Восточной Украине, а когда от него потребовали ответов в серии СМС, он написал: "На самом деле я никогда не был в ДНР. Это была голограмма". По словам автора, в документальном фильме "Вежливые люди" (2015) "есть фото, на котором Кювелье запечатлен с медалью на груди, стоя плечом к плечу с Игорем Гиркиным (который командовал сепаратистами летом 2014 года). Из документального фильма складывается впечатление, что Кювелье, возможно, был награжден медалью в Москве в 2015 году". В 2015 году Кювелье отправился на север Ирака и создал отряд иностранных бойцов "Калубна Макум", который был союзником курдских пешмерга. "В итоге пешмерга вынудили Кювелье уехать из Ирака после инцидента, когда он был обвинен в избиении американца-добровольца прикладом", - пишет Гиббонс-Нефф, ссылаясь на врача Элоизу Жайра, которая лечила пострадавшего. Источник: The Washington Post