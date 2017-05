2 мая 2017 г. Эндрю Рот | The Washington Post Аресты протестующих в России учащаются, за чем пытается следить маленькая мониторинговая группа ОВД-Инфо - "веб-сайт, основатели которого сначала назвали его "стартапом" для отслеживания полицейских расправ", сообщает Эндрю Рот в The Washington Post. "Несколько лет он является службой одного окна для желающих откопать информацию о политических преследованиях в России", - говорится в статье. "Он появился в ходе больших демонстраций против Владимира Путина в декабре 2011 года, когда Даниил Бейлинсон, инженер-программист, и Григорий Охотин, журналист, решили, что нужно отслеживать сотни арестов, производимых омоновцами в шлемах", - пишет Рот. "Мы устали от того, что полиция систематические преуменьшает количество арестованных. Мы знали, что их было гораздо больше, - сказал Охотин во время интервью в офисе группы в конце прошлой недели, перед очередной акцией протеста (в Москве она закончилась единичными арестами, но в Санкт-Петербурге задержанных было более сотни). "После шести лет мониторинга эта команда, вероятно, является лучшим в стране кладезем информации об арестах на демонстрациях и продолжающемся преследовании оппозиционных фигур, - продолжает Рот. - Они говорят, что не связаны ни с какими оппозиционными политиками, хотя их работа, естественно, ссорит их с правительством". "Методы ОВД-Инфо довольно просты. Протестующим часто удается оставить при себе телефоны, когда их забирает полиция, так что они звонят на горячую линию ОВД-Инфо из полицейского автобуса. (Фотографирование себя в полицейских автобусах - также популярное времяпрепровождение.) Они сообщают ОВД-Инфо, сколько с ними людей, и координаторы работают над созданием укрупненной картины того, сколько человек подверглись задержанию, записывая имена тех, кто готов к публичности, - поясняет автор. - Адвокатов направляют в полицейские участки. Там данные выверяются, после чего публикуются списки арестованных. Процесс позволяет обеспечивать честность полиции, по словам [создателей ОВД-Инфо], и предотвращает исчезновение демонстрантов, попадающих в полицейские участки". "Конечно, мы используем много техники, но ясно, что превратить все это в своего рода приложение, которое работает без нас, невозможно, - сказал Охотин. - Нас 15 человек. Это серьезная работа 365 дней в году". "Их работа не осталась незамеченной, - комментирует Рот. - Утром в день протестов, организованных Навальным, сайт ОВД-Инфо подвергся крупной кибератаке, которая на короткое время выбила его из сети, по словам Бейлинсона". Источник: The Washington Post