2 мая 2017 г. Карун Демирджян | The Washington Post Сенатская комиссия отложила принятие закона о российских санкциях "Принятие требующего поддержки обеих партий закона о наложении санкций на Россию за ее предполагаемое вмешательство на Украине, в Сирии и в американские выборы 2016 года отложено на неопределенный срок, по словам главного голоса Сената по вопросам внешней политики. Вероятно, до тех пор, пока комитет Сената по разведке не завершит свое расследование действий Кремля", - сообщает Карун Демирджян в The Washington Post. "Председатель комитета Сената по внешней политике Боб Коркер (республиканец, Теннесси) сказал в понедельник, что Сенат подождет, когда "получит какие-нибудь факты". Только после этого он примет законопроект, кодифицирующий существующие санкции, наложенные на Россию правительственными постановлениями с 2014 года, и вводящий новые карательные меры против каждого, кто поддерживает проникновение российских хакеров в общественную или частную инфраструктуру, - говорится в статье. - Эту меру поддержали высокопоставленные демократы и республиканцы-ястребы, но не поддержал Коркер, который ранее настаивал на дополнительном обсуждении законопроекта до его рассмотрения". "Я хочу сказать, что у нас идут процесс подробного слушания и расследование, - сказал Коркер в понедельник. - Разве не имеет смысла получить эти факты, обнародовать их и поступать соответственно? Думаю, это имеет смысл". "Пока неясно, когда комитет Сената по разведке закончит свое расследование предположительного российского вмешательства в выборы 2016 года и возможного сговора с политическими штабами. Недавно демократы раскритиковали комитет за то, что он продвигается слишком медленно", - говорится в статье. Источник: The Washington Post