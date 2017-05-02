"Хамас" меняет политические позиции

Контролирующее сектор Газа палестинское движение "Хамас" впервые с момента основания три десятилетия назад изменило свою политическую программу, сообщает немецкая газета Die Zeit. Исламистская организация заявила в новой доктрине, опубликованной в Дохе (Катар), что она готова временно признать палестинское государство в границах 1967 года.

При этом "Хамас" заявил о желании "продолжить вооруженное противостояние с Израилем, подтвердил притязания на всю историческую территорию Палестины и потребовал вернуть всех палестинских беженцев. В то же время организация дистанцировалась от египетской организации "Братья-мусульмане"*, говорится в статье.

Опубликованные дополнения к доктрине были выложены в интернет одновременно с пресс-конференцией проживающего в изгнании лидера "Хамаса" Халеда Машаля в Дохе. По мнению экспертов, при помощи первого изменения доктрины палестинская организация пытается добиться того, чтобы в будущем ее привлекали к ближневосточным переговорам. Также организация желает улучшить свои отношения с западными государствами, странами Персидского залива и Египтом, пишет корреспондент.

Между тем правительство Израиля назвало документ "отвлекающим маневром". "Хамас" пытается одурачить остальной мир, но этому ему не удастся", - заявил пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как добавляет Die Zeit, в Израиле, в Евросоюзе и США "Хамас" считается террористической организацией.

*"Братья-мусульмане" - террористическая организация, запрещенная в РФ.