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2 мая 2018 г.
2 мая 2018 г.

Обзор прессы | InoPressa: тема дня

"Сто тысяч документов, которые доказывают, что они солгали"

Обвиняя Тегеран в том, что он лгал, утверждая, что заморозил свою ядерную программу, Нетаньяху стремится убедить Трампа выйти из соглашения наперекор мнению Франции, Германии и Великобритании. Главная слабость драматургии Нетаньяху состоит в отсутствии четких доказательств нарушения Ираном ядерного соглашения от 2015 года.

Обвиняя Тегеран в том, что он лгал, утверждая, что заморозил свою ядерную программу, Нетаньяху стремится убедить Трампа выйти из соглашения наперекор мнению Франции, Германии и Великобритании, пишут журналисты Le Monde Марк Семо и Жиль Пари.

"Сегодня мы покажем вам то, чего мир еще никогда не видел". У Биньямина Нетаньяху есть пристрастие к театральным подмосткам. На этот раз 30 апреля он вышел на сцену не один. Израильский премьер-министр созвал прессу для презентации: о внушительных успехах своих разведслужб по поводу иранской ядерной программы, говорится в статье.

За 13 дней до решения США о предполагаемом выходе из соглашения по иранской ядерной программе (JCPOA), заключенного в июле 2015 года между Ираном и пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией, Израиль решил раскрыть свой трофей, представленный в сжатом виде Нетаньяху: "Сто тысяч документов, которые доказывают, что они солгали" о своем желании заполучить ядерное оружие, передают журналисты.

Этот пиар-ход, прежде всего, предназначался американскому президенту Дональду Трампу, который не скрывает своей враждебности в отношении этого "губительного соглашения". Это также ответ главе французского государства Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Ангеле Меркель, которые друг за другом в Белом доме выступали за спасение JCPOA, при этом признавая его недочеты и необходимость их устранения, комментируют Семо и Пари.

Эти документы (55 тысяч страниц и 183 компакт-диска), которые получил Израиль "несколько недель назад", хранились на секретном складе в Тегеране. По словам премьер-министра, документы доведены до сведения США, которые смогут подтвердить их подлинность, указывают авторы статьи.

Основная часть выступления Нетаньяху касалась проекта АМАД - секретного плана Тегерана по разработкам атомного оружия в конце 1990-х годов, вплоть до его закрытия в 2003 году, говорится в статье.

После отказа от проекта АМАД, пояснил Нетаньяху, Иран продолжил свои исследования под различными прикрытиями, отмечают журналисты.

Главная слабость драматургии Биньямина Нетаньяху состоит в отсутствии четких доказательств нарушения Ираном JCPOA. "Даже после соглашения Иран продолжил сохранять и расширять свою ядерную технологию для использования в будущем", - сказал израильский премьер-министр.

МАГАТЭ, которой соглашение предоставило обширные возможности для оценки ядерной активности Ирана, в свою очередь, регулярно заверяет о том, что Тегеран исправно подчиняется взятым на себя обязательствам. Кроме того, оно утверждает, что не располагает никакими достоверными сведениями, позволяющими говорить о продолжении военной ядерной программы Ирана после 2009 года, пишут журналисты.

Иран, со своей стороны, в понедельник вечером высмеял "псевдоразоблачения" израильского премьер-министра. "Таков обычай. Все прекрасно распланировано: этот парень нагнетает страхи и делает псевдоразоблачения на основе разведданных за несколько дней до даты 12 мая", - отреагировал министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Всячески демонстрируя свою обеспокоенность как неядерными досье, так и иранской баллистической программой и влиянием Тегерана на Ближнем Востоке, сочтенным дестабилизирующим, в частности, в Йемене, Сирии и Ливане - такие тревоги беспрестанно напоминаются Вашингтоном, - три европейские страны, подписавшие соглашение (Франция, Германия и Великобритания), стойко придерживаются линии на сохранение документа 2015 года, отмечают журналисты.

Эммануэль Макрон в Вашингтоне на пресс-конференции 24 апреля, стоя рядом с Дональдом Трампом, сделал ставку на упоминание о "новом ядерном соглашении", центральная идея которого состоит в том, чтобы полностью сохранить JCPOA и дополнить его тремя другими разделами: первый - о продлении условий соглашения, срок действия которых истекает в 2025 году, второй - о регулировании иранской баллистической программы, третий - о региональных кризисах, говорится в статье.

Теперь весь вопрос в том, чтобы суметь убедить русских, союзников Тегерана, и особенно иранцев, проявляющих открытую враждебность ко всяким новым переговорам с целью пересмотра соглашения 2015 года, указывают авторы.

Эммануэль Макрон, будучи в Австралии 30 апреля, переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, с тем чтобы разъяснить ему смысл французского предложения и свое желание сохранить JCPOA, при этом включая его в более широкий контекст. Накануне он более часа разговаривал с иранским президентом Хасаном Рухани, объясняя ему своей проект, говорится в статье.

В понедельник Трамп нашел аргументы в пользу одностороннего отказа США: так можно послать "правильный сигнал" Северной Корее накануне саммита с Ким Чен Ыном, который главным образом будет посвящен ядерной программе Пхеньяна. И тем самым продемонстрировать свой отказ от всякого неустойчивого, на его взгляд, соглашения, подобно тому, которое его предшественник заключил с Ираном, полагают журналисты.

"Путин пытается использовать свой авторитет в конфликте Ирана и США" - так озаглавлен материал в американском журнале Forbes.

"У Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель есть союзник в лице России. Когда речь идет о склонности Вашингтона (и Тель-Авива) заявлять о нарушениях Ираном ядерного соглашения, две крупнейшие экономики еврозоны могут рассчитывать на то, что Владимир Путин примет их сторону", - пишет обозреватель Кеннет Рапоза.

По словам Путина, позиция России заключается в том, что иранское ядерное соглашение, заключенное экс-президентом Обамой, имеет "первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности" и должно "неукоснительно соблюдаться всеми сторонами", как сообщает газета "Коммерсант".

"Путин, по сообщениям, обсудил иранскую ядерную сделку с израильским лидером Биньямином Нетаньяху, который всего за несколько часов до этого выступил с докладом собственного разведывательного агентства, в котором заявляется о доказательствах того, что Исламская Республика, на самом деле, занималась обогащением урана в военных, а не только энергетических целях", - говорится в статье.

"Крупные инвесторы, наблюдающие за развитием конфликта, надеются, что обвинения Израиля станут частью совместных саудовско-израильских усилий оказать давление на Иран, подобных тем, которые мы видели во взаимоотношениях Южной Кореи и Китая с Северной Кореей", - отмечает автор.

Трамп, как представляется, говорит о том, что новое ядерное соглашение с Ираном будет заключено при участии европейских посредников, одним из которых, скорее всего, окажется Франция или Германия. Россию, главного союзника Ирана, пока не приглашали за стол переговоров, пишет Рапоза.



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