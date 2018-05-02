"Не будем говорить о воссоединении Корей, лучше построим мир"

Дитя корейской войны, один из крупнейших писателей Азии Хван Сок Ён высказывает удовлетворение сближением между двумя враждующими сестрами и усилением демократии в Южной Корее. Он прогнозирует уход от военной логики на полуострове. Интервью с экспертом записал спецкор французской Liberation в Сеуле Арно Волерен.

"Война закончилась, никаких сомнений?" - спросил журналист.

"Никаких, - ответил писатель. - На данный момент коммуникация с США функционирует хорошо. В Северной Корее было принято решение о моратории по поводу остановки ядерных испытаний и запуска ракет. Со стороны США и Южной Кореи совместные военные учения были прекращены. Переговоры идут по верному пути. Сейчас надо задуматься о том, как конкретно преобразовать декларацию в Пханмунджоме в действия по денуклеаризации и подписанию мирного договора. Необходимы международные гарантии. ООН предстоит сыграть важную роль, так как в 1950 году это она отправила армию в Корею. Если принять буддистскую точку зрения, то можно сказать, что для ООН имеет место некая карма. Она должна исполнить свои обязанности до конца. Желательно, чтобы обе Кореи, Китай и США, активные участники корейской войны, приняли участие в подписании мирного договора".

"Я думаю, что Трамп находится в трудном положении в США и хочет совершить подвиг. Что касается Ким Чен Ына, ему удалось достичь определенного уровня развития посредством ядерного оружия и ракет. Он приобрел популярность, укрепил свою власть и благодаря этому находится в сильной позиции для масштабных переговоров. В Южной Корее приход прогрессивного демократического правительства и президента Мун Чжэ Ина также приводит к большим переменам. Контекст серьезно изменился по сравнению с двумя предыдущими саммитами. Отступать больше некуда, уже нет никаких отговорок", - полагает эксперт.

"К тому же ситуация сейчас благоприятная: Мун находится в начале своего мандата. Как Трамп и в определенном смысле Ким, который довольно молод (34 года, пришел к власти в 2011 году. - Прим. Liberation)", - отмечает Хван.

"Мун Чжэ Ин опирался на волю народа к переменам, к сближению с Северной Кореей и к полной денуклеаризации полуострова. Конечно, процесс будет трудным. Но когда он реализуется, это станет более важным событием, чем падение Берлинской стены в 1989 году, истинным потрясением в истории мира и данного региона", - считает писатель.

"Объединение Германии протекало с трудностями. В корейском случае имеет ли смысл воссоединение, если общества и политические системы являются антиподами?" - спросил журналист.

"Вот уже десять лет я больше не упоминаю о воссоединении. Не станем говорить о воссоединении, лучше построим мир. В течение десяти лет слово воссоединение стало затасканным и лишь вводит в заблуждение. Консерваторы манипулировали им и лишили его всякого реального значения. Куда более важен мир и путь его достижения. Далее мы пройдем через долгий переходный период между Севером и Югом. Можно рассматривать возможность установления дипломатических отношений на условиях взаимной договоренности с представительствами в каждой из стран", - пояснил Хван.

"А если сравнить с Германией?" - поинтересовался интервьюер.

"Есть два способа воссоединиться. Один, вьетнамский метод - это поглощение Юга Севером посредством силы. Другой - немецкий метод, более мирный, но представляющий собой нечто вроде поглощения Востока Западом. Для Кореи это невозможно. Обе стороны демилитаризованной зоны сильно вооружены. Существует ли иной метод? Все будет зависеть от длительности переходного периода. Можно выстроить единое государство с Севером, с ориентацией на континент. Если сосуществовать в мире, то можно рассматривать множество проектов. Можно снова связать железные дороги и двигаться в сторону Востока, Сибири, Монголии и всей Центральной Азии. Я не говорю уже о модернизации Северной Кореи, которую нужно предпринять. Есть чем заняться. Нас ожидают потрясающие перемены. Главное условие успеха - это прочность южнокорейской демократии. Ее необходимо усиливать, делать более зрелой, с тем чтобы переходный период привел нас к новому этапу сближения", - сказал собеседник издания.