Военные расходы России упали на 20%

Согласно новому отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в мире зафиксирован незначительный рост расходов на вооружение. При этом акцент заметно сдвинулся с Запада в сторону Ближнего Востока и Азии. Военный бюджет России, очевидно, страдает от экономических проблем, пишет журналистка Neue Zürcher Zeitung Нина Бельц.

В последние пять лет сумма мировых расходов на вооружение оставалась относительно постоянной, однако в 2017 году Стокгольмский институт исследования проблем мира обеспокоен: мировые расходы на вооружение выросли на 1% и составили 1,739 трлн долларов. Самый большой рост расходов был зафиксирован в странах Азии и Ближнего Востока, прежде всего в Китае, Индии и Саудовской Аравии, передает издание.

Так, Саудовская Аравия потратила на вооружение в прошлом году на 9,2% больше денег, чем в предыдущем, и заняла по увеличению военных расходов третье место в мире.

Саудовская Аравия, таким образом, обогнала Россию, в которой в прошлом году можно было наблюдать интересные изменения. Согласно отчету SIPRI, впервые с 1998 года Москва потратила на оружие меньше, чем в прошлом году: с элиминацией колебаний в цене расходы сократились на 20% и составили 66,3 млрд долларов. Как заявил один из исследователей, представивших отчет, ожидается, что сокращение военных расходов напрямую скажется на участии России в различных конфликтах, например, войне в Сирии, или активности в Атлантике. Сокращение военного бюджета эксперты напрямую связывают с состоянием российской экономики, на которую в последние годы обрушился кризис, говорится в статье.

Бросается в глаза и рост военных расходов в Азии: там по сравнению с данными десятилетней давности на вооружение было потрачено на 59% больше средств. Исследователи SIPRI связывают такой рост с напряженностью в регионе, в частности с конфликтом с Северной Кореей или самоуверенным поведением Китая в отношениях с соседними странами.

Если внимательнее взглянуть на конкретные регионы, можно увидеть, что военные расходы восточноевропейских стран выросли на 12%, особенно заметен рост в Румынии, Литве и Латвии. По мнению SIPRI, это связано с тем, что в последние годы увеличилась угроза, исходящая от России.

Тем не менее, с большим отрывом по-прежнему лидируют США. Правда, по сравнению с предыдущими годами, сумма, потраченная американцами на армию, не изменилась. Военный бюджет США составляет 610 млрд долларов, передает издание.

Если разделить общую сумму военных расходов всех стран на количество живущих на Земле людей, получится, что на каждого жителя Земли приходится 230 долларов военных расходов, говорится в заключение.