Санкции против России - это абсолютный успех для американцев

Чтобы выйти из санкционного списка, Олег Дерипаска отказывается от контроля над "РУСАЛом". Это показывает, насколько эффективны меры, принятые США, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

США четко обозначили расстановку сил в экономическом мире. Санкции, введенные 6 апреля, за короткое время поставили российских предпринимателей на колени. Так, в случае с санкциями против Олега Дерипаски американскому правительству не только удалось привести к кризису второго по величине производителя алюминия в мире, но и принимать теперь решения о том, кто будет контролировать "РУСАЛ", один из главных стратегических концернов России.

Между тем Москва, бездействуя, наблюдает за происходящим. Российский ответ на санкции был в лучшем случае робким и кажется беспомощным. Наряду с импортом виски и сигарет из страны неограниченных возможностей, под запрет должны попасть, среди прочего, и американские медикаменты. Однако таким образом Кремль максимально навредит собственному населению, отмечает Штайнер.

Тем не менее, задуматься должно не только население. Собственникам других компаний и магнатам грозит судьба по примеру Дерипаски. "Сигнал американцев однозначен. Каждый может оказаться в их следующем списке, а Москва будет не в состоянии помочь", - констатирует журналист.