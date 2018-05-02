Нежелательные организации

На президентских выборах в России немецкая организация Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) оказывала поддержку независимым наблюдателям. Однако Кремль запретил организацию, используя методы, нарушающие российскую конституцию, пишет Виктория Мораш на страницах немецкого издания Tageszeitung.

EPDE оказалась первой немецкой организацией, попавшей в список нежелательных иностранных организаций в России. Для руководителей этого аналитического центра Россия является противником либеральных ценностей и демократии. Запрет организации в России удивляет большинство только тем, что он является открытым выпадом в сторону немецкого правительства, передает издание.

У организации есть два важных спонсора: ЕС и МИД Германии. В ведомстве в ответ на запрос издания заявили, что федеральное правительство продолжит содействовать тому, чтобы "обвинения были опровергнуты в полном объеме и организация беспрепятственно могла осуществлять свою работу", говорится в статье.

Примечательным является то, что руководительница EPDE Штефани Шиффер узнала о запрете своей организации от своего знакомого. Это связано с российским законодательством: того, кто оказывается в списке запрещенных организаций, не уведомляют, поясняет автор статьи.

Вместо этого российские власти направили сообщение провайдеру, на сервере которого находится сайт организации. В своем письме Роскомнадзор сообщил, что страница EPDE будет заблокирована до тех пор, пока не будут удалены "призывы к массовому насилию и экстремистской деятельности". Какую именно информацию сайта имели в виду сотрудники Роскомнадзора, из письма не ясно, говорится в статье.

Из-за запрета сотрудники EPDE, возможно, не смогут въезжать в Россию и вступать в неправительственные организации. Жесткими последствия будут для тех, кто продолжит сотрудничать с EPDE: высокие штрафы и годы тюремного заключения.

Россияне, которые активны за пределами "коридора мнений", приемлемых для правительства, должны бояться, что окажутся преступниками, говорит Штефани Шиффер.

То, что EPDE окажется под запретом, наверное, можно было увидеть заранее, а именно по российскому телевидению, отмечает автор статьи.

За два дня до того, как EPDE оказалась в списке министерства юстиции РФ, на частном телеканале РЕН ТВ вышла передача, которая, очевидно, должна была доказать, что российская организация "Голос", с которой сотрудничала EPDE, является пособником иностранных сил. "Все эти организации работают в России через "Голос", - заявили на телеканале. Одной из этих организаций была и EPDE, а ее сторонники стали пособниками сомнительных махинаций. РЕН ТВ принадлежит олигарху Юрию Ковальчуку, который считается доверенным лицом российского президента, говорится в статье.

Репортажи, посвященные связи руководительницы EPDE и бывшего директора "Голоса" Лилии Шибановой, выходили также на телеканале НТВ. Так, телеканал опубликовал снятую скрытой камерой запись встречи Шиффер и Шибановой в кафе. Также была опубликована запись телефонного разговора между активистками.

Сомнительные видеозаписи могли быть сделаны по заказу самих телеканалов, однако у них наверняка отсутствуют инструменты для прослушивания телефонных разговоров. Кто же это мог быть?

Штефани Шиффер говорит, что не хочет строить догадки на эту тему. Для Лилии Шибановой, наоборот, ясно, кто ее прослушивал. "Это могла быть только ФСБ", - написала она в электронном письме. Странным, на ее взгляд, является то, что записаны были именно те разговоры, которые осуществлялись с использованием литовской сим-карты. "Для меня непонятно, как это возможно без прослушки литовского оператора", - написала она в письме.

"Государство обязано препятствовать тому, чтобы тайно и противоречащим конституции образом записанные разговоры публиковались медийными компаниями", - считает Каролине фон Галль, юрист из Германского общества по изучению Восточной Европы.

Российские журналисты при обсуждении этой темы только смеются. "Государство в таких случаях чаще всего не ведет расследование", - написал в мессенджере Facebook журналист Алексей Шабунин.

Тем не менее, Штефани Шиффер думает о том, чтобы подать в России в суд, сообщает издание.

Представители издания пытались узнать мнение российских властей. Редакция направляла факсы и электронные письма, которые в большинстве своем не доставлялись. Сотрудники издания также зарегистрировали почтовый аккаунт у российского провайдера, чтобы отправить с него письмо в министерство юстиции РФ. Однако ответа на него не последовало, а почтовый ящик вскоре был взломан. Восстановить к нему доступ не удалось, сообщает TAZ.