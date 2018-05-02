Российская "мусорная мафия" и гниющие свалки вызвали протесты, которые могут предвещать неприятности для Путина

Проезжая по проселочной дороге на окраинах Волоколамска, Сергей Жуков говорит, что отчаянно желает уехать из России, пишет корреспондент The Washington Times Марк Беннетс.

"Я бы уехал отсюда, если бы мог, и перебрался в Западную Европу, - говорит Жуков, 35-летний фермер. - Здесь больше невозможно жить, это не место для того, чтобы растить детей".

"Причина разочарования Жукова - не экономика, не уровень политических свобод или качество здравоохранения и социальных услуг. Источник его недовольства показался, когда он свернул за поворот: огромный мусорный полигон с десятками тысяч тонн гниющих, разлагающихся отходов", - говорится в статье.

"Это может показаться слишком простым, но эта проблема может иметь опасные последствия для правительства президента Владимира Путина", - полагает автор.

"Когда проблемы накапливаются и не решаются долгое время, тогда люди начинают думать, что власти нужно сменить, потому что от свалки можно избавиться, только избавившись от губернатора", - считает политолог Дмитрий Орешкин.

В начале года десятки грузовиков в день начали свозить на свалку мусор из Москвы и близлежащих городов. "Я никогда раньше не ходил на акции протеста, - говорит Жуков. - Но нас никто не слушал. Ни Путин, ни региональные чиновники".

Активисты утверждают, что этот мусорный полигон, как и другие подобные ему в регионе, контролирует "мусорная мафия" со связями в высших кругах.

"Продолжающиеся протесты вызывают беспокойство Кремля, потому что в них участвуют тысячи простых людей, в том числе многие, традиционно поддерживающие Путина", - говорится в статье. 21 апреля на акции протеста против мусорного полигона в Коломне полиция арестовала православного священника, не дававшего проехать грузовику с мусором на свалку.

"На этом мрачном фоне у жителей Волоколамска появился один луч надежды. Администрация губернатора региона вроде бы согласилась провести публичный референдум о будущем свалки. Но дата не была назначена, и активисты не уверены, что он будет проведен", - пишет Беннетс.

"Пока это продолжается, все, кто может, уезжают из города. Но продать имущество и переехать не так-то просто. Цены на недвижимость в Волоколамске упали примерно на 70% в последние месяцы", - говорится в статье.

"Мы тратим все эти деньги на то, чтобы привезти сирийских детей в Крым, - говорит Жуков, имея в виду проект Кремля, по которому дети сирийского президента Башара Асада недавно приехали на каникулы на Черное море. - Но как насчет наших собственных детей, которые здесь задыхаются от яда? Почему о них никто не заботится?"