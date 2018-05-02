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2 мая 2018 г.
2 мая 2018 г.

Даниэль Фридрих Штурм | Die Welt

Глава МИД Германии отвергает антисемитские высказывания Аббаса

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас категорически отклонил высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса о мнимой вине еврейского народа в Холокосте, сообщает немецкое издание Die Welt. В разговоре с изданием Маас заявил, что выступает против любой попытки придать относительный характер Холокосту. "Ответственность за это жесточайшее в истории человечества преступление несет Германия", - подчеркнул министр. Память о Холокосте является напоминанием и призывом к тому, чтобы давать решительной отпор любой форме антисемитизма по всему миру, добавил Маас.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что причиной Холокоста стал не антисемитизм, а "социальное поведение" евреев, в частности одалживание денег. 82-летний политик в очередной раз заявил, что у еврейского народа нет исторических корней на Святой земле. По его утверждению, Адольф Гитлер поддержал переселение евреев в Палестину путем заключения сделки между немецким министерством финансов и Англо-Палестинским банком. Таким образом евреи могли при переселении взять с собой все свое имущество с помощью банка, передает издание.

В Израиле заявления Аббаса вызвали возмущение. Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к осуждению подобного антисемитизма.

Возмущение вызвала речь Аббаса и среди немецких политиков. Так, Александр Граф Ламбсдорфф, представитель немецкой партии СвДП по внешнеполитическим вопросам, написал в своем Twitter: "Такую подлую ерунду можно услышать не только в арабском мире, но даже от образованных руководящих лиц. Непостижимо! Но, к сожалению, не ново..."

Источник: Die Welt


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