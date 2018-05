2 мая 2018 г. Клив Р. Вутсон-младший | The Washington Post Россия утверждает, что ее морская АЭС безопасна. Критики называют ее "плавучим Чернобылем" Если российская государственная компания добьется своего, в отдаленных регионах мира вскоре появятся гигантские плавучие ядерные реакторы, подающие электричество в портовые города и на буровые платформы, воплотив в жизнь шутку о том, что в советской России все наоборот: "В России 70-мегаваттный ядерный реактор приходит к вам", пишет The Washington Post. Реактор, о котором идет речь, называется "Академик Ломоносов". Как только баржу подключат к электросети в арктическом городе Певек в 2019 году, она станет самым северным в мире ядерным реактором, говорится в статье. Он будет способен обеспечивать электричеством город с населением в 100 тыс. человек при "значительном уровне безопасности" и будучи "неуязвимым для цунами и природных катастроф", по словам его создателя "Росатома". Но у природоохранных организаций находятся другие названия для баржи: одно из них - "ядерный "Титаник", а другое - "плавучий Чернобыль", пишет автор публикации Клив Р. Вутсон-младший. На какое-то время это судно заставило поволноваться значительную часть населения Санкт-Петербурга, отмечает он. Баржу должны были заправить ядерным топливом на судостроительной верфи города, по заявлению "Росатома", но руководство города подумало, что лучше заправить первый в своем роде ядерный реактор посреди города с населением примерно в 5,3 млн человек. В итоге судно было решено заправить в Мурманске. По данным RT, уже 15 стран проявили интерес к плавучим АЭС, отмечает издание. Автор напоминает, что атомные подводные лодки, например, служат человечеству уже давно. Тем не менее, на них также происходили аварии. В одном случае в результате взрыва в 1985 году у российских тихоокеанских берегов погибли 10 и получили ранения 49 человек, пишет автор со ссылкой на Maritime Executive. "В последующей ликвидации последствий аварии приняли участие две тысячи человек, 290 из которых подверглись высоким дозам радиоактивного облучения. Позже было обнаружено, что ядерное топливо попало из субмарины класса "Эхо-2" на близлежащие суда, на берег и в воду. Частично морское дно все еще загрязнено даже сейчас", - передает газета. Источник: The Washington Post