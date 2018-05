2 мая 2018 г. Майкл Макфол | The Washington Post Украинская демократия приближается к решающему моменту, а Запад не предпринимает активных действий "Российский президент Владимир Путин ведет глобальную идеологическую войну против либеральных, демократических ценностей Запада", - пишет экс-посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post. Линией фронта в этой идеологической войне между путинизмом и демократией остается Украина, полагает автор. "Проведя последнюю неделю в Киеве, я понял, почему Украина сейчас боится Путина", - пишет дипломат. Он отмечает, что наблюдал за ярыми спорами депутатов парламента Украины вокруг законопроекта, встречался с лидерами неправительственных организаций, борющихся с коррупцией и дезинформацией, и слышал жалобы украинских политиков на то, что телеканалы принадлежат олигархам. Но один олигарх - или государство - не контролирует все СМИ. Ничего подобного больше не существует в России, пишет Макфол. Эти спорящие между собой лидеры, фракции и партии уже готовятся представить свои аргументы перед избирателями, поскольку президентские выборы назначены на следующий год, говорится в статье. "Вот еще один интересный момент: никто не знает, кто победит. Именно так и должны функционировать демократии - и именно этого не произошло на российских президентских выборах в этом году", - отмечает автор. Вся эта демократическая активность прямо на российских границах угрожает Путину и его системе управления. Поэтому Путин по-прежнему твердо намерен подорвать все еще хрупкий демократический проект Украины, считает Макфол. "Многие украинцы сказали мне на этой неделе, что эти выборы будут наиболее решающими и самыми опасными в постсоветской истории Украины", - пишет он. Автор призывает западное сообщество поддержать украинскую демократию. Это означает, прежде всего, активное спонсирование проектов по борьбе с дезинформацией внутри Украины, а также основательные международные усилия по наблюдению за выборами ближе к выборам, полагает он. Во-вторых, G7 должна публично и заранее заявить о применении санкций и других средств наказания за российское вмешательство в украинские выборы, предлагает Макфол. В-третьих, западные лидеры должны однозначно заявить, что они не поддерживают какого-либо определенного кандидата на этих выборах, считает автор. "В-четвертых, западные демократические лидеры должны начать сейчас работать над новым пакетом экономических, военных и политических мер помощи, которая будет оказана сразу же после выборов, таким образом, оказав поддержку следующему демократически избранному президенту", - говорится в статье. "Свободные и честные президентские выборы станут важным поворотным моментом в укреплении демократии на Украине. Именно поэтому Путин этого опасается. И именно поэтому мы на демократическом Западе должны их поддержать", - заключает Макфол. Источник: The Washington Post