Путин делает ставку на тонкий лед

"Для российского президента Владимира Путина Арктика - желанная тема, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung . - В то время как Запад видит в регионе в основном проблемы - изменение климата, таяние ледяного покрова, - Россия связывает с ним большие возможности: предполагается, что в Арктике залегает огромное количество полезных ископаемых, которые становятся более доступными благодаря потеплению. В военном и экономическом аспектах Россия уже сейчас сильно опередила другие государства региона".

"Однако разведка новых месторождений едва ли продвигается", - отмечает журналистка Катарина Вагнер. Введенные США в связи с аннексией Крыма в 2014 году санкции ограничили доступ России к технологиям, необходимым для реализации нефтяных проектов в Арктике. В связи с этим в прошлом году из совместного с "Роснефтью" проекта по бурению скважины в Арктике вышел американский нефтяной концерн Exxon, говорится в статье.

"Поэтому Москва сейчас сфокусирована на другом крупном арктическом проекте, который пользуется преимуществами изменения климата: развитием Северного морского пути у российского побережья до уровня транспортной артерии между Европой и Азией. Этот маршрут короче южного маршрута через Суэцкий канал примерно на треть", - отмечает издание.

"В прошлом году Путин отдал распоряжение об увеличении к 2024 году грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн; в 2018 году грузопоток составил 20 млн тонн. В сравнении с 989 млн тонн, которые в прошлом году были отправлены через Суэцкий канал, это все еще мало. Но даже для того, чтобы достичь этой цели, необходимы большие инвестиции, что вызывает сомнения в том, целесообразен ли вообще этот проект", - указывает Вагнер.

Кроме того, "на данный момент из-за плавающих айсбергов обычные танкеры могут проходить по Северному пути лишь в сопровождении ледоколов. (...) Специальные танкеры уже используются, однако расходы на их производство в два раза превышают таковые на обычные танкеры", говорится в статье.

О еще одной крупной проблеме Путин говорил на конференции по Арктике в апреле: на маршруте отсутствуют инфраструктура, пункты аварийно-спасательного обеспечения судоходства, современные порты, в которых можно осуществлять ремонт танкеров и погрузку/разгрузку грузов. Модернизация стоит дорого, и Путин агитировал на форуме международных инвесторов, передает издание.

Китай также проявляет особый интерес к Арктике и Северному морскому пути: он как "Ледяной Шелковый путь" должен стать частью новых торговых путей в Европу.

"Амбиции Китая в регионе, кажется, пока не мешают Москве, скорее наоборот: недавно посол России в Китае Андрей Денисов агитировал за китайские инвестиции в Северный морской путь и намекнул, что Москва готова предложить взамен: переговоры о ценах на газ, который должен поставляться по запланированной западной нитке трубопровода "Сила Сибири" в Китай, находятся, по словам Денисова, на продвинутой стадии".

"Пока Северный морской путь едва ли использовался для международной торговли, скорее для транспортировки нефти и сжиженного газа с проектов, расположенных на побережье, в направлении Запада. Бесспорно крупнейшим проектом является здесь предприятие по сжижению природного газа "Ямал СПГ" компании "Новатэк". Однако то, как именно должна быть достигнута цель в 80 млн тонн грузопотока в 2024 году, во много остается неясным. Ведь кроме сжиженного газа "Новатэка", на долю которого пока приходится 40 млн тонн, отсутствуют проекты с аналогично большим объемом поставок", - указывает Вагнер.

"Есть и другие сомнения в целесообразности проекта: согласно международному морскому праву, Россия не может ограничивать проход по пути других кораблей и брать за это деньги, - отмечает издание. - Заработать можно только на других услугах, в портах или на сопровождении ледоколами. Однако в долгосрочной перспективе необходимость в этом сопровождении будет все меньше".

"К тому же Кремль игнорирует центральную для России проблему потепления: таяние вечной мерзлоты. Уже сегодня, например, в сибирском регионе Якутия, грунт проседает на несколько сантиметров в год, что наносит урон дорогам, домам и коммуникациям", - подчеркивает Вагнер. Некоторые эксперты полагают, что однажды такая судьба постигнет и порты вдоль Северного морского пути.

"Кроме того, в результате оттаивания выделяется большое количество углекислого газа и метана, которые еще больше ускоряют потепление. (...) Исследователи предполагают, что при сохранении текущих климатических целей с учетом таяния вечной мерзлоты экономические издержки глобального потепления составят к 2030 году почти 70 трлн долларов, что в десять раз выше ожидаемой прибыли от тающей Арктики, которую планируется получить с помощью более интенсивного судоходства и упрощения доступа к ископаемым", - указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.