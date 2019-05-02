Расширение ЕС на восток: обман с рыбными палочками, выбоины на дорогах и загадка Будапешта

"15 лет назад началось расширение Европейского Союза на Восток. Кому оно принесло пользу и в чем навредило?", - задается вопросом немецкий журнал Focus.

Для того, чтобы подвести итоги расширения ЕС на восток, следует обратиться к мнению Австрии, считает автор статьи Ханс-Юрген Моритц, ведь территории, которые вошли в ЕС в 2004, 2007 и 2013 годах, до Первой мировой войны находились под властью и влиянием Дунайской монархии.

В интеграции новых стран ЕС речь идет о "далеко не законченном процессе", констатировал генеральный секретарь Австрийского общества европейской политики Пауль Шмидт в одной из статей для газеты Wiener Zeitung. "То, что раньше считали историческим достижением, сегодня рассматривается более критически. Сегодня в Западной Европе многие считают, что ЕС расширился слишком далеко и слишком быстро", - писал в анализе для Европейского центра Карнеги австрийский экс-дипломат Штефан Лене. С такой позицией не согласен немецкий социал-демократ Гюнтер Ферхойген, один из "архитекторов" расширения ЕС на Восток. "Европейскую конституцию отклоняли Нидерланды и Франция, а не новые страны-члены ЕС, - подчеркивает он. - В кризисе евро и финансовом кризисе они также не были виноваты, скорее они, наоборот, стали его жертвами".

"Эффект расширения ЕС на восток неоспорим: вступившие в союз страны извлекли из него экономическую выгоду. Уже в первые пять лет после первого этапа расширения в 2004 году темпы их роста в два раза превысили показатели старых стран ЕС. (...) Все еще существующее отставание от Запада стремительно сокращается", - говорится в статье.

Ферхойген, тем не менее, предупреждает: "По-прежнему существуют большие материальные и нематериальные различия между старыми и новыми членами союза. Последние все еще чувствуют, что их как членов второго сорта слишком мало уважают".

"Удачным примером здесь будет упорная борьба стран Центрально-Восточной Европы за равноценные товары для своих потребителей, - указывает Моритц. - В многочисленных исследованиях было установлено, что, например, рыбные палочки определенной известной фирмы, продающиеся в чешских супермаркетах, содержат меньше рыбы, чем палочки, которые продаются в немецких магазинах. Восточные европейцы видят в этом не адаптацию к местным вкусовым предпочтениям, а просто-напросто дискриминацию. Эта проблема занимает ЕС уже на протяжении нескольких лет, с промежуточными победами восточных стран. Теперь производители, по крайней мере, обязаны предоставлять больше информации о различиях".

"Рыбная" тема объединила восточных европейцев, которых критики расширения ЕС все чаще воспринимают как громоздкий блок внутри старого европейского сообщества ценностей", - отмечает издание.

Тем не менее, эксперт по Балканам и Центральной Европе Лене указывает: "Помимо их общей истории как части советской империи и их относительно низкого дохода на душу населения, у стран Центрально-Восточной Европы мало общего".

"Проявляется это, среди прочего, в позиции по отношению к России, - пишет издание. - Польша и Прибалтика в большей степени видят в политике президента Владимира Путина угрозу, нежели словаки или венгры".

"Болгария и Румыния находятся на окраине ЕС не только географически, но и с точки зрения борьбы с коррупцией и преступностью. (...) Польша тормозит климатическую политику ЕС в интересах отечественной угольной промышленности", - говорится в статье.

"Было известно, что в Румынии и некоторых других странах имелся некоторый дефицит демократической культуры. Тем не менее, было правильным позвать их в ЕС. Это было единственной возможностью положительно повлиять на их развитие", - признает Ферхойген.

"В упомянутой Румынии сделать это удалось лишь в некоторой степени, - отмечает Моритц. - Как многие - не только восточноевропейские - страны, она извлекает выгоду из европейской финансовой поддержки. Но слишком большая ее часть испаряется. Это происходит по всему ЕС. Но правительство в Бухаресте особенно неприятным образом бросается сегодня в глаза, так как председательствует сейчас в Совете ЕС".

"Брюссель годами переводил в Бухарест большие суммы на развитие транспортной инфраструктуры. Тем не менее, предприниматель Стефан Мандачи ведет на нуждающемся в развитии северо-востоке страны одинокую борьбу за увеличение числа трасс. Недавно он в знак протеста построил на собственные средства трассу длиной в один метр. За 4,5 тыс. евро. (...) Румыния, протяженность автомагистралей в которой не составляет и 800 км, плетется в хвосте ЕС", - указывает издание.

"Возможно, Ферхойген прав в том, что подобные явления представляют собой побочный ущерб от политически необходимого воссоединения Европы со своими старыми культурными областями, которые десятилетиями изнывали за "железным занавесом". Но и для него некоторые вещи выходят за рамки понимания. "Необъяснимым случаем для меня является Венгрия, - говорит он. - С Орбаном, смелым студенческим лидером и умным человеком, я познакомился еще в июне 1989 года. Я не могу для себя объяснить, что с ним произошло", - передает Focus.

В 1989 году Будапешт считался нацеленным на свободу и подающим надежды городом, а что сегодня? "Национально-консервативные силы Венгрии, Польши и Чехии, кажется, все больше отдаляются от демократических добродетелей. Еврокомиссия обеспокоена (...) управляемыми государством тенденциями в венгерской прессе, которые как минимум наводят на мысль о злонамеренном понятии приобщения к господствующей идеологии", - отмечает Моритц.

"Десятилетия советского господства и столетия другой гегемонии оставили болезненный след. Вновь обретенную национальную независимость страны [Восточной и Центральной Европы] хотят лишь очень условно отдавать в подчинение Брюсселю", - говорится в статье.

"Когда-то Центральная и Восточная Европа были самой многообразной в этническом смысле частью континента, - указывает эксперт Лене. - Но в результате массового убийства, насильственного переселения и изменения границ во время Второй мировой войны теперь они этнически более закрыты, чем большинство других регионов Европы".