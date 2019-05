2 мая 2019 г. Кеннет Воуджел и Юлия Мендел | The New York Times Перед Байденом маячат вопросы о конфликте интересов, которые продвигаются Трампом и его союзниками "Это была внешнеполитическая роль, которую Джозеф Р. Байден-младший с энтузиазмом принял во время своего вице-президентства: запугивание печально известного своей коррумпированностью правительства Украины с тем, чтобы оно исправилось. И одно из его самых запоминающихся выступлений состоялось во время визита в Киев в марте 2016 года, когда он пригрозил удержать 1 млрд долларов в виде кредитных гарантий США, если украинские лидеры не отправят в отставку генерального прокурора страны, которого обвиняли в том, что он закрывает глаза на коррупцию в своей собственной канцелярии и среди политической элиты", - сообщает The New York Times. "Кампания давления сработала. Генеральный прокурор, долгое время подвергавшийся критике со стороны других западных стран и международных кредиторов, вскоре был отправлен в отставку украинским парламентом, - пишет газета. - Среди тех, для кого был важен исход, был Хантер Байден, младший сын Байдена, который в то время состоял в правлении энергетической компании, принадлежащей украинскому олигарху, который находился в поле зрения отправленного в отставку генерального прокурора". "Хантер Байден - юрист, получивший образование в Йельском университете, который работал в советах директоров Amtrak и ряда некоммерческих организаций и аналитических центров, но не имел никакого опыта на Украине и всего за несколько месяцев до этого был уволен уволен из резерва Военно-морских сил после положительного теста на кокаин. Платежи за его работу в компании Burisma Holdings достигали в некоторые месяцы 50 тыс. долларов ", - говорится в статье. "(...) Кампания бывшего вице-президента утверждает, что он всегда действовал во имя проведения политики Соединенных Штатов независимо от каких бы то ни было действий своего сына, что он никогда не обсуждал этот вопрос с Хантером Байденом и что он узнал о роли своего сына в украинской энергетической компании из новостных репортажей. Но новые подробности об участии Хантера Байдена и решение, принятое в этом году нынешним генеральным прокурором Украины об изменении собственного решения и о возобновлении расследования по делу Burisma, вновь вернули это дело в центр внимания, в то время как старший Байден начинает свою кампанию по избранию президентом в 2020 году", - пишет The New York Times. "Эти подробности показывают, как Хантер Байден и его американские деловые партнеры были частью широких усилий Burisma по привлечению демократов с хорошими связями в период, когда компания сталкивалась с расследованиями, поддерживаемыми не только внутренними украинскими силами, но и чиновниками в администрации Обамы. По словам бывших чиновников, работа Хантера Байдена в Burisma уже тогда вызывала обеспокоенность у чиновников Госдепартамента, так как эта связь могла осложнить дипломатию вице-президента Байдена на Украине", - отмечается в статье. "Однако новое внимание к опыту Хантера Байдена на Украине также подогревается союзниками Трампа. Они горят желанием оглашать и даже поощрять это, а также другие украинские расследования, которые служат политическим целям Трампа, что говорит об обеспокоенности кампании Трампа электоральной угрозой, исходящей от президентской кампании бывшего вице-президента", - говорится в статье. "Усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байденов на Украине (...) были частично возглавлены Рудольфом В. Джулиани, который был адвокатом Трампа в ходе расследования специальным прокурором Робертом Мюллером III", - передает газета. "(...)Решение о возобновлении расследования в отношении Burisma было принято в марте нынешним генеральным прокурором Украины, (...) и в некоторых кругах оно рассматривалось как попытка генерального прокурора Юрия Луценко заручиться поддержкой администрации Трампа для своего босса и союзника, действующего президента Петра Порошенко", который в прошлом месяце проиграл на выборах. "Константин Х. Кулик, заместитель Луценко, который занимался делами до того, как был переназначен в прошлом месяце, сообщил The New York Times, что тщательно изучает выплаты на миллионы долларов, которые Burisma заплатила Хантеру Байдену", - говорится в статье. "Нет никаких доказательств того, что бывший вице-президент намеренно пытался помочь своему сыну, добиваясь отставки генерального прокурора, - подчеркивается в публикации. - Более того, некоторые из его бывших соратников заявили, что Байден никогда не делал ничего, чтобы удержать других должностных лиц администрации Обамы, которые настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты поддержали уголовные расследования, проводившиеся украинскими и британскими властями - и потенциально начали собственное расследование - в отношении Burisma и ее владельца Николая Злочевсквого в связи с возможным отмыванием денег и злоупотреблением служебным положением". "Кампания Байдена заявила, что возобновление украинского расследования политически мотивированным. (...) Младший Байден указал в своем заявлении: "Никогда я не обсуждал с моим отцом дела компании или мою работу в правлении, включая мое изначальное решение присоединиться к правлению". Луценко опроверг какую-либо политическую мотивацию в возобновлении дела. Издание напоминает, что когда Виктор Шокин стал генеральным прокурором в феврале 2015 года, он унаследовал несколько расследований в отношении компании Burisma и Николая Злочевского, владельца Burisma Holdings, в том числе по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Шокин также начал расследование в отношении предоставления выгодных лицензий на газ компаниям, принадлежащим Злочевскому, когда он возглавлял министерство экологии и природных ресурсов Украины. "(...) Как среди украинских, так и американских чиновников ведутся серьезные споры о том, намеревался ли Шокин проводить законное расследование в отношении Burisma или он просто использовал угрозу судебного преследования для получения взятки, как утверждают защитники Злочевского", - пишет газета, однако "расследования против Burisma были поддержаны администрацией Обамы на высоком уровне". В начале того же года Девон Арчер, друг семьи Джона Керри, и Хантер Байден "стали частью волны американцев, которые приехали из-за Атлантики, чтобы помочь Burisma как с существенными юридическими проблемами, так и с ее имиджем. Их поддержка позволила Burisma создать впечатление, что ее поддерживают влиятельные американцы в то время, когда Украина была особенно зависима от помощи и стратегической поддержки от Соединенных Штатов и их союзников, утверждают люди, которые работали на Украине в то время", - отмечается в статье. "Сначала в правление Burisma вошел Арчер. Примерно в то же время компания начала платить нью-йоркской юридической фирме Boies Schiller Flexner, где работал Хантер Байден. Фирма, которую Байден покинул в конце 2017 года, отказалась описать характер работы, которую выполняла для Burisma. Но ранее не обнародовавшиеся финансовые данные из украинской Генеральной прокуратуры показывают, что в 2014 году компания заплатила 283 тыс. долларов Boies Schiller за юридические услуги. Вскоре после того, как Арчер вошел в правление Burisma, за ним последовал Хантер Байден, несмотря на то, что соратники, имевшие опыт работы на Украине, предупреждали его держаться подальше от Злочевского, по словам человека, знакомого с разговорами". "Среди американцев, привлеченных американскими деловыми партнерами Хантера Байдена для помощи в защите от расследования, была Blue Star Strategies, консалтинговая фирма, управляемая ветеранами администрации Клинтона, которая проделала значительную работу на Украине, - пишет издание. Команда из Blue Star и американский юрист, нанятый Blue Star, Джон Д. Буретта, который был высокопоставленным чиновником в министерстве юстиции Обамы, провели две встречи в Киеве, столице Украины, о которых ранее не сообщалось, с Луценко, который занял пост в мае 2016 года после отставки Шокина, по словам людей, лично знающих о встречах. Луценко опровергает факт встречи". Луценко изначально занимал жесткую позицию в отношении Burisma. Но через 10 месяцев после вступления в должность Burisma объявила, что Луценко и суды "полностью закрыли" все разбирательства в отношении против Злочевского и его компаний, и что олигарх был удален украинским судом из списка разыскиваемых. Злочевский вернулся в страну, говорится в статье. "Работа Хантера Байдена на Украине, похоже, хорошо компенсировалась, - передает The New York Times. - Burisma выплатила 3,4 млн долларов компании Rosemont Seneca Bohai LLC с середины апреля 2014 года, когда Хантер Байден и Арчер вошли в правление, до конца 2015 года, согласно финансовым данным, предоставленным заместителем прокурора Украины. Платежи продолжили поступать и после этого, сообщили люди, знакомые с договоренностями. Rosemont Seneca Bohai контролировалась Арчером, который покинул правление Burisma после того, как ему было предъявлено обвинение в связи со схемой мошенничества с пенсионными средствами и обмана индейского племени на десятки миллионов долларов. Банковские данные, представленные по этому делу, которые привели к осуждению Арчера, которое было отменено в ноябре, показывают, что компания Rosemont Seneca Bohai совершала регулярные платежи Байдену, которые достигали суммы около 50 тыс. долларов в некоторые месяцы". "Амос Дж. Хохштейн, который работал с вице-президентом Байденом по вопросам Украины в качестве координатора Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, заявил, что поддержка администрацией Обамы преследования Злочевского противоречит любому предположению, что старший Байден пытался свергнуть Шокина чтобы защитить своего сына или Злочевского", - говорится в статье. "Я присутствовал почти на каждой встрече, которую вице-президент Байден проводил с президентом Порошенко, я был в каждой поездке, и я присутствовал при большинстве телефонных звонков, и никогда не велось дискуссий о его сыне или Burismа", - отметил Хохштейн сказал. - Ни один из этих вопросов не поднимался". "В среду Хантер Байден отметил в своем заявлении, что срок его полномочий в совете директоров истек и что он покидает правление Burisma в политическом климате, "где моя квалификация и работа подвергаются нападкам со стороны Руди Джулиани и его приспешников с очевидными политическими целями", - сообщается в публикации. 