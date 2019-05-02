Хватит - значит хватит

"Доходы падают, цены и налоги растут. Но почему, несмотря на это, в России так мало людей протестуют против плохой ситуации?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Журналистка издания Зильке Бигалке посетила семью Ларкиных в Солнечногорске.

Семья Алексея и Инессы Ларкиных живет в многоквартирном доме в 70 км от Москвы. 13-летняя дочь Лиза ходит в школу. 21-летняя Настя живет отдельно, она изучает медицину в Москве. Раньше их 42-метровая квартира была коммуналкой в соответствующем запущенном состоянии. На ремонт у Ларкиных долгое время не было денег, пишет издание.

"Инесса Ларкина ставит на стол тарелки с борщом, - повествует Бигалке. - Но нужно еще оставить место для пельменей, напоминает она. "И печенье, испекла сегодня утром". Вообще, она печет чаще. "Но сейчас, после того, как цены на яйца выросли до 72 рублей...".

"Ларкины - абсолютно обычная российская семья. Они, определенно, не относятся к богатым, но не считаются и бедными. Так живут большинство россиян, все они пережили тяжелые времена, с 2014 года они могут позволить себе все меньше, потому что растут цены и налоги, падает рубль и сокращаются доходы. А теперь им придется и дольше работать, женщинам до 60, мужчинам до 65 лет. И это в стране, где мужчины в среднем живут только 68 лет", - подчеркивает журналистка.

"В прошлом году на протесты против реформы на улицы вышли тысячи людей. Но тысячи - это не большинство. Большинство живет так же, как семья Ларкиных. Они не верят в протесты. Последний раз, когда казалось, что люди могут что-то изменить, был семь лет назад. Тогда сотни тысяч людей протестовали против обмана на выборах и системы Владимира Путина, который вскоре после этого все равно стал президентом в третий раз. С тех пор все скорее ухудшилось, усиливаются репрессии. (...) Многие идеализируют прошлое и мечтают о лучшем будущем. В настоящем они видят только одну задачу: прокормить семью", - говорится в статье.

"Инесса и Алексей Ларкины не хотят жаловаться. Инесса говорит, что любит свою страну, для нее это важно. А когда в 2018 году Путин баллотировался на четвертый срок, она голосовала за него. Для Ларкиных выборы - скорее традиция, чем политическое решение. "Мы еще советские люди, - говорит она, - тогда ходили голосовать всей семьей".

Инесса ухаживает за пожилыми, ходит для них за покупками и занимается бумажной волокитой. Сейчас она ухаживает за 16, иногда за 24 людьми, получает за это около 35 тыс. рублей в месяц. Алексей - водитель в табачной компании, зарабатывает около 600 евро. На одну зарплату они живут втроем, на другую помогают дочери Насте. "Недавно, рассказывает Инесса, продавали куриную грудку по 100 рублей за килограмм. Она тогда купила 10 кг. "Пять мы отвезли Насте. Морозилка в ее квартире набита битком". Вот о чем идет речь, о семье. Они хотят, чтобы их дети получили хорошее образование. "Не как мы, мы рано начали работать", - говорит Инесса".

"Руки семья моет на кухне, в ванной нет раковины. Белье они стирают руками. Семь лет назад они смогли сделать ремонт, на который долго копили. На новой кухне они тогда оставили место для стиральной машины, но вода просто-напросто слишком плохая. Когда Инессе нужно постирать что-то белое, она предварительно фильтрует воду так же, как питьевую, "иначе все будет желтым". На месте для стиральной машины сегодня стоят ведра и пакеты с запасами. Лежат тыквы с огорода соседки", - повествует издание.

"У самих у них нет огорода, машины, дачи, хотя у большинства россиян она есть. Тем не менее, они не считаются бедными. С января бедным считается тот, кто получает в месяц меньше 11 280 рублей, 155 евро, это и прожиточный минимум, и минимальная зарплата одновременно. Еще когда он составлял 140 евро, за чертой бедности жили больше 19 млн человек. Инесса и Алексей Ларкины от этого далеки. Их семья всегда умела себе помочь. Раньше, в советские времена, они все вместе работали в огороде своих стариков, рассказывает Алексей. Консервировали на зиму фрукты и овощи. Когда семье была нужна картошка, они ездили в деревню к родственникам", - говорится в статье.

Чувствовали ли они ожидание предстоящих перемен в 1990-е? "Тогда нет, - говорит Инесса. - Но теперь мы рассказываем нашим детям, что наше детство было лучше, детство в советские времена. "Тогда ни у кого ничего не было, но все были вместе", - говорит Алексей". "Эта ностальгия широко распространена, - указывает Бигалке. - В одном из опросов две трети россиян сказали, что жалеют о распаде Советского Союза - это самый высокий показатель за 14 лет".

Оценили ли они то, что страна стала открытой? "Знаете, - говорит Алексей, - немного мы это почувствовали". Но зачем нужны открытые двери, спрашивает он, когда у тебя нет штанов. "В трусах далеко не уйдешь". Инесса описывает то переломное время так: "Внезапно рынки стали свободными, подскочили цены, что принесло богатство для некоторых и крах для многих".

"Раньше, рассказывает жена Алексея, она варила суп из пельменей, добавляя в него картошку и морковь. Когда Настя была маленькой, она тщательно записывала, сколько денег тратит на еду. 400 рублей в месяц и 100 рублей на ребенка, который каждый день получал яблоко. Теперь у нее есть кредитная карта, с помощью которой они в конце месяца могут превысить свой бюджет. Тем не менее, продукты она всегда покупает по акции. Недавно купила два килограмма муки за 36 рублей".

"Российская экономика растет крайне медленно, показатели развития экономики страны ниже показателей штата Нью-Йорк, - отмечает Бигалке. - "Конечно, хотелось бы зарплаты повыше и цены пониже, - говорит Инесса, когда ее спрашивают о том, довольна ли она экономической политикой. - Но этого так и так не будет".

Алексей в разное время работал на стройке, на сельскохозяйственном предприятии, в фирме по торговле металлолом. Достаточного количества денег он не зарабатывал нигде, пишет издание.

Пенсионная реформа? "Много уже было реформ, говорит он. "Все становится только хуже, хуже и хуже. Когда-нибудь все должно улучшиться".

"Не все россияне так оптимистичны. Падает рейтинг не только правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, но и Путина - его поддерживают только около двух третей населения", - указывает издание.

"Есть такая поговорка: "Русские долго запрягают, но быстро едут". Она описывает их смирение, они многое могут сносить молча. До тех пор, пока больше терпеть действительно станет невозможно", - отмечает Бигалке.

"Инесса и Алексей Ларкины не задаются вопросом о том, чего им не хватает. Они фокусируются на том, что у них есть. Кредитка, чтобы не занимать деньги у других. Две дочери и кошка. Они даже ездят на отдых, примерно каждые два года. Все могло быть и хуже".

"Если получается, они ездят в Крым, - продолжает журналистка. - Однажды они дешево жили там в пустом пионерском лагере. Без горячей воды - она была в бочке на пляже. Теперь чаще всего они ездят в дом отдыха. Дочь Лиза однажды уже ездила со своей бабушкой в санаторий в Белоруссию. (...) "Когда присоединили Крым, - говорит Инесса, - я поняла, как я его люблю. (...) Я радовалась, что он наш. Он всегда был нашим". Однако в этом году поездки не будет - нет денег".

"Что бы они купили, если бы выиграли в лотерею? Квартиру для дочери, говорит отец. Поездку на море, говорит мать. (...) "Я бы поехала за границу", - говорит Лиза. И не только до Белоруссии".