Кто возразит Путину, когда Меркель уйдет?

В своей статье на сайте Bild бывший профессиональный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко вспоминает о том, как много канцлер Меркель уже сделала для Украины.

"Новость о том, что Ангела Меркель оставляет пост председателя ХДС, стала самой обсуждаемой на этой неделе. Многие спрашивают себя: какие угрозы будет таить в себе в будущем ее уход с поста главы правительства ФРГ? Что будет делать Путин, когда Меркель перестанет ему противоречить?" - задается вопросами киевский политик.

"В те ночи, когда мы в 30-градусный мороз вместе с сотнями тысяч соотечественников выступали на Майдане против коррумпированного президента Януковича и за Европу, мы всегда знали, что самая влиятельная женщина-политик в ЕС наблюдает за нами", - продолжает автор.

Когда мы встречались или созванивались с ней в те полные драматизма дни, для Меркель было важно одно: "свобода и независимость украинцев! Госпожа канцлер с самого начала серьезно отнеслась к мирному протесту, у нее был свой собственный взгляд на развитие событий - и все благодаря накопленному опыту", - пишет Кличко.

Меркель никогда не давала Путину ввести себя в заблуждение, уверен он. "И реагировала санкциями на беззаконные действия". Путин уважительно к ней относился.

"Я сожалею о том, что политик, производящий на меня неизгладимое впечатление, должен будет скоро закончить свою политическую карьеру", - отмечает в заключение Виталий Кличко.