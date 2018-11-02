Менеджеры немецких компаний добиваются благосклонности Путина

"Представители Volkswagen, Metro, Siemens, BASF, Uniper и других немецких предприятий встречаются с российским президентом. Разумно ли это в сегодняшние времена?" - задается вопросом журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристиан Штайнер.

В последние годы критика в адрес немецких компаний, пожелавших продолжить взаимодействие с Кремлем после противоречащей международному праву аннексии Крыма, стихла, а обстановка разрядилась, повествует автор публикации.

"Изменился и тон России по отношению к Европе, - отмечает Штайнер. - (...) Правительство заметило, что без важнейших торговых партнеров страна в плане экономики не выйдет из кризиса".

"Президент Путин хотел показать западным государствам, что дело пойдет и без них, и больше примкнул к Китаю. Однако (...) китайцы осуществляют инвестиции не по дружбе или геополитической расположенности, а исходя из коммерческих интересов. Кроме поставок сырья и оружия, Россия сейчас немногое может предложить Пекину", - констатирует журналист.

"Так как коммерческое сотрудничество с большим соседом на востоке протекает вяло, а американцы в лучшем случае не обращают внимания на Россию, российский интерес снова интенсивнее направлен на Европу. Выгоду из этого извлекает и российско-германская торговля", - говорится в статье.

"В прошлом году объем немецкого экспорта в Россию увеличился на 20,2% до 25,9 млрд евро, российский экспорт вырос на 18,7% до 31,4 млрд евро. За первые восемь месяцев 2018 года это развитие несколько замедлилось. По данным федерального статистического управления Германии, объем торговли вырос в сравнении с прошлым годом на 8% и составил 40 млрд евро", - сообщает издание.