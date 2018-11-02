Американское исследование: три простых слова могут улучшить вашу сексуальную жизнь

Американское исследование, проведенное компанией-продавцом сексуальных игрушек EdenFantasys.com, выяснило, как вы можете решительным образом улучшить свою сексуальную жизнь, сообщает Focus.

В опросе о сексуальных предпочтениях приняли участие 2 тыс. американцев. В топе оказалось простое предложение, обладающее сильным действием: 76% любят, когда партнер во время секса выражает свое одобрение словами: "Мне это нравится".

По мнению исследователей, эти три слова могут улучшить сексуальную жизнь, ведь, как считают эксперты, недостаток коммуникации является одной из главных причин сексуальной неудовлетворенности. К тому же многие люди во время секса чувствуют себя неуверенно, а такое предложение может быстро разрядить обстановку, говорится в статье.

"Популярнее магической фразы "Мне это нравится" оказался, согласно исследованию, лишь поцелуй в шею со спины. (...) Интересно, что опрошенные мужчины посчитали предложение "Мне это нравится" особенно важным и среди них оно заняло первое место, в то время как среди женщин ему досталось только второе место. Третье место заняли эмоции, испытываемые от раздевания партнером", - отмечает автор публикации.

Верхние строчки в рейтинге заняли также покусывания уха и зрительный контакт во время секса. Почти половина опрошенных признались, что их привлекают и секс-игрушки, передает Focus.