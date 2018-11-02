Бессильная фрау канцлер

Реализация Минских соглашений продвигается так же медленно, как и сближение Украины с ЕС, пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Ульрих Крёкель.

"Российский президент Владимир Путин может быть довольным. Его цель - дестабилизировать Украину и воспрепятствовать ее сближению с Западом", - утверждает журналист, сообщая, что во время визита Меркель в Киев Кремль ввел санкции против соседней страны.

"Посыл был ясен: если в регионе должны произойти какие-то подвижки, тогда вы должны обратиться к нам. Меркель об этом знает, но она так же бессильна, как и Порошенко, и это никак не связано с потерей ее внутриполитического авторитета. Перевес на стороне России", - констатирует Крёкель.