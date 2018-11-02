В Амстердаме изменят облик квартала красных фонарей

Мэр Амстердама планирует выдавать сотрудницам секс-индустрии разрешения на работу за пределами исторического центра города, чтобы побудить женщин съехать из квартала красных фонарей, передает корреспондент The Guardian Дэниел Боффи.

"Фемке Халсема, первая женщина-мэр Амстердама, в следующем году предпримет новые усилия по изменению облика улиц вокруг городского порта, после того как провалился целый ряд попыток привести квартал красных фонарей в порядок и сделать жизнь работающих там женщин сносной", - сообщает журналист.

По словам муниципальных депутатов, женщинам все сложнее заработать себе на жизнь, при этом туристы на них таращатся и оскорбляют их. Александр Хаммелбург из либеральной партии "Демократы 66" заявил, что у женщин должна быть возможность "работать анонимно, без туристов, которые постоянно фотографируют".

"По словам депутатов, секс-работницы все чаще находят работу через интернет и окна на улице красных фонарей остаются пустовать", - говорится в статье.

Халсема уже призвала немедленно закрыть квартал красных фонарей, чтобы очистить улицы от мусора. Она также требует увеличить количество полицейских и предоставить им новые полномочия, чтобы штрафовать туристов на месте.