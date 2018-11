2 ноября 2018 г. Питер Уокер и Джим Уотерсон | The Guardian Аррон Бэнкс станет фигурантом уголовного расследования из-за кампании в поддержку "Брекзита" "Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью проверит утверждения о многочисленных уголовных правонарушениях Аррона Бэнкса и его неофициальной кампании за выход Британии из ЕС, которая проводилась перед референдумом о "Брекзите", - сообщает The Guardian. "По этому поводу некоторые депутаты Палаты общин призвали приостановить процесс расставания с ЕС", - отмечают журналисты Питер Уокер и Джим Уотерсон. Избирательная комиссия Великобритании в своем заявлении "утверждает, что есть резонные основания подозревать, что Бэнкс "не был истинным источником" 8 млн фунтов, которые пошли на финансирование кампании Leave.EU", пишет газета. "Брекзит" "следует приостановить, пока мы не узнаем, какой масштаб имели эти преступления против нашей демократии", заявил депутат-лейборист Дэвид Лэмми. Канцелярия премьер-министра Великобритании отвергла призывы к приостановке "Брекзита". "Бэнкс и Элизабет Билни, экс-председатель кампании Leave.EU, заявили, что отвергают все обвинения в правонарушениях, а расследование мотивируется политическими соображениями", - отмечают авторы. Газета напоминает: "В серии статей, подготовленных под руководством Кэрол Кадвалладэр (Observer), были вскрыты связи Бэнкса и его кампании с Россией, что породило предположения, что эта страна была источником части финансирования". Но Билни заявила в интервью "Би-би-си": "Могу подтвердить, что эти деньги не могли поступить из России (...) Я руковожу группой компаний, откуда поступали деньги, и у нас нет никаких транзакций из России". Официальный представитель премьер-министра Мэй сказала, что британское правительство пока "не наблюдало успешных вмешательств в демократические процессы в Великобритании". "В центре расследования - утверждения, что 8 млн фунтов, предоставленные на кампанию, частично поступили от "фирмы, которая не отвечала надлежащим требованиям или была неприемлемой", зарегистрированной на острове Мэн, а Бэнкс, Билни и другие лица, причастные к деятельности BFTC (фирмы, которая использовалась для финансирования Leave.EU), самой Leave.EU и других, старались скрыть источник финансирования", - говорится в статье. Издание уточняет, что мэнская фирма называется Rock Holdings Limited, ее мажоритарный пакет принадлежит Бэнксу. Британское законодательство не разрешает фирмам, зарегистрированным за пределами Соединенного Королевства, жертвовать или ссужать деньги на политические кампании. Источник: The Guardian