Объявленный уход Меркель из политики огорчил украинцев

Визит Меркель в Киев еще раз подчеркнул: Германия стоит на стороне Украины, пишет западная пресса. Прочность позиции Запада по отношению к вмешательству в дела Украины основывалась "на пробивной силе Меркель". Кто будет возражать Путину, когда Меркель уйдет? - размышляет мэр Киева Виталий Кличко. Frankfurter Rundschau считает Меркель столь же "бессильной", как и Порошенко: во время ее визита Кремль демонстративно ввел санкции против Украины, показав, на чьей стороне перевес.

Визит Ангелы Меркель в Киев подтвердил инициативность Германии, пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Выступая перед СМИ, канцлер обратила внимание на многочисленные телефонные переговоры и встречи с президентом Украины Петром Порошенко. "Это примечание лишь подчеркнуло то, что и так можно было отчетливо понять по жестам и тону и о чем Меркель заявила начистоту: Германия стоит на стороне Украины", - отмечает автор.

"Прочность позиции Запада по отношению к бесцеремонному военному вмешательству в дела Украины основывалась в значительной мере на пробивной силе Меркель", - подчеркивает журналист, добавляя, что без нее не были бы заключены и Минские соглашения.

"Объявленный уход Меркель может состояться раньше, чем (...) этого хотели бы украинцы. Они всегда желали, чтобы европейцы оказывали еще больше давления на Россию", - отмечает Акерет. Украинское правительство вряд ли может надеяться на открытую поддержку, которая была бы больше той, что оказывает ему немецкий канцлер.

Сегодня на каждое политическое решение Порошенко накладывают отпечаток предстоящие президентские выборы. "Возвращение политических сил, находившихся у власти непосредственно перед переворотом в феврале 2014 года, маловероятно. Несмотря на это, для Запада также немаловажно, кто в будущем будет главным в Киеве", - заключает издание.

"Россия налагает санкции на крупнейших олигархов и политиков Украины, демонстрируя, что не заинтересована в установлении мира" - сообщает в заголовке Newsweek.

"В четверг Россия наложила финансовые санкции на 322 гражданина Украины и 68 компаний, связанных с известными политиками или членами бизнес-элиты этой страны", - пишет журналистка Кристина Маза. Россия и Украина на словах поддерживают процесс умиротворения в Донбассе. Но некоторые эксперты говорят: решение России ввести санкции демонстрирует, что Москва не намерена мириться с соседом всерьез.

"Россия и Украина продолжают свою войну военными и экономическими средствами по принципу "око за око". Россияне выбирают известных украинцев из правительства и бизнеса, чтобы нанести максимально возможный ущерб, в том числе некоторых людей, которые не настроены антироссийски - например, олигарха Виктора Пинчука. А это очень благоразумные люди, которые были бы рады урегулированию отношений с Россией", - сказал в интервью изданию Ариэль Коэн (Atlantic Council, США).

"Разумеется, эти санкции также направлены на таких кандидатов в президенты, как Юлия Тимошенко, которая в потенциале может урегулировать конфликт с Россией. Так что этим шагом Россия сама себя толкает к поражению. (...). Этот шаг демонстрирует, что в действительности Москва не стремится к урегулированию на Украине", - добавил Коэн.

"Бессильной" называет фрау канцлер немецкое издание Frankfurter Rundschau. Журналист Ульрих Крёкель отмечает, что во время визита Меркель в Киев Кремль ввел санкции против соседней страны.

"Посыл был ясен: если в регионе должны произойти какие-то подвижки, тогда вы должны обратиться к нам. Меркель об этом знает, но она так же бессильна, как и Порошенко, и это никак не связано с потерей ее внутриполитического авторитета. Перевес на стороне России", - констатирует Крёкель.

"Кто возразит Путину, когда Меркель уйдет?" - такой вопрос вынесен в заголовок статьи на сайте немецкого Bild. Автор статьи, бывший профессиональный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко вспоминает о том, как много канцлер Меркель уже сделала для Украины.

"Новость о том, что Ангела Меркель оставляет пост председателя ХДС, стала самой обсуждаемой на этой неделе. Многие спрашивают себя: какие угрозы будет таить в себе в будущем ее уход с поста главы правительства ФРГ? Что будет делать Путин, когда Меркель перестанет ему противоречить?" - задается вопросами киевский политик.

"В те ночи, когда мы в 30-градусный мороз вместе с сотнями тысяч соотечественников выступали на Майдане против коррумпированного президента Януковича и за Европу, мы всегда знали, что самая влиятельная женщина-политик в ЕС наблюдает за нами", - продолжает автор.

Когда мы встречались или созванивались с ней в те полные драматизма дни, для Меркель было важно одно: "свобода и независимость украинцев! Госпожа канцлер с самого начала серьезно отнеслась к мирному протесту, у нее был свой собственный взгляд на развитие событий - и все благодаря накопленному опыту", - пишет Кличко.

Меркель никогда не давала Путину ввести себя в заблуждение, уверен он. "И реагировала санкциями на беззаконные действия". Путин уважительно к ней относился.

"Я сожалею о том, что политик, производящий на меня неизгладимое впечатление, должен будет скоро закончить свою политическую карьеру", - отмечает в заключение Виталий Кличко.