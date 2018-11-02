Космическое партнерство между Россией и США переживало взлеты и падения, но провальный пуск "Союза" может оказаться полезным

Более 20 лет отношения между NASA и "Роскосмосом" были образцом примирения Вашингтона и Москвы после холодной войны. И когда в 2011 году США списали свой флот шаттлов и российские ракеты "Союз" стали единственным средством добраться до космической станции, эти связи стали только крепче, пишет журналист Los Angeles Times Мэттью Боднер.

"Этот союз двух космических программ выдержал атмосферу недоверия, охватившую американо-российские отношения. На поле двусторонних связей между Россией и Вашингтоном только исследование космоса сумело удержаться над схваткой. Но когда появились свидетельства того, что в "Союзе" было намеренно просверлено отверстие, эта стойкость подверглась испытанию", - отмечает автор статьи.

Уровень напряженности был на небывалой высоте, когда Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн следили за подготовкой своих астронавтов к запуску "Союза".

Неловкий старт в течение 118 секунд превратился в кошмар для российского и американского космических ведомств. Ник Хейг и Алексей Овчинин остались живы, но какое-то время об этом знали только они.

"Это был жесткий маневр, и они испытали перегрузку от 6 до 7 G при входе в плотные слои атмосферы. Но они выжили. Спасательные команды затем отыскали членов экипажа и самолетом отправили их обратно на Байконур. Даже несмотря на неудачу, тот факт, что они выжили, свидетельствовал в пользу технологии 60-летней давности, и после такой критической ситуации о дыре уже никто не говорил", - пишет Боднер.

"Хотя члены экипажа выжили, ведомства еще не преодолели кризис. Попасть на космическую станцию можно только на "Союзе", и без выяснения причины поломки ни одна другая ракета "Союз" полететь не может. Нынешний экипаж может оставаться на МКС не дольше декабря. Если бы до тех пор с "Союзом" ничего не прояснилось, космическую станцию пришлось бы покинуть. Так закончился бы 20-летний период присутствия человека на орбите, и под угрозой оказался бы крупнейший международный проект, предпринятый в мирное время", - подчеркивает журналист.

Этой пугающей перспективы удалось избежать, когда "Роскосмос" объявил о возобновлении полетов. "Третьего декабря к станции будет запущен сменный экипаж. Вопрос, почти разрушивший космическое партнерство, - дыра в "Союзе", пристыкованном сейчас к МКС, - исчез из поля зрения общественности. А в интервью ТАСС две недели назад глава NASA Брайденстайн заявил, что для визита Рогозина в США удалось получить временное освобождение от санкций", - продолжает журналист.

"Официально пока не подтверждено, что NASA помогло временно снять с Рогозина санкции, - сообщает автор статьи. - Его визит может оказаться третьим случаем, когда находящийся под санкциями российский чиновник посетит США по официальным делам". Два других должностных лица - это главы СВР и ФСБ, уточняет Боднер.

Невзирая на обстоятельства визита Рогозина, это сильный и необычный жест, притом что до встречи со своим коллегой на "Байконуре" Брайденстайн всего один раз говорил с ним по телефону. Неизвестно также, закрыт ли вопрос с дырой в "Союзе", добавляет журналист.

"Думаю, после следующего пилотируемого пуска все вернется к тому, что было до последнего запуска, - считает эксперт по космической отрасли Павел Лузин. - Приглашение Рогозина в Вашингтон означает, что нужно провести какой-то жесткий разговор без камер и улыбок. Есть ряд вопросов, с которыми им все еще нужно разобраться, и будущее партнерства за рамками МКС - большой вопрос".