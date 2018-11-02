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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
2 ноября 2018 г.
2 ноября 2018 г.

Кристина Маза | Newsweek

Россия налагает санкции на крупнейших олигархов и политиков Украины, демонстрируя, что не заинтересована в установлении мира

"В четверг Россия наложила финансовые санкции на 322 гражданина Украины и 68 компаний, связанных с известными политиками или членами бизнес-элиты этой страны", - пишет журналистка Newsweek Кристина Маза. Журнал отмечает, что Россия и Украина на словах поддерживают процесс умиротворения в Донбассе и уверяют, что хотят вернуть отношения между собой в нормальное русло. Но некоторые эксперты говорят: решение России ввести санкции демонстрирует, что Москва не намерена мириться с соседом всерьез.

"Россия и Украина продолжают свою войну военными и экономическими средствами по принципу "око за око". Россияне выбирают известных украинцев из правительства и бизнеса, чтобы нанести максимально возможный ущерб, в том числе некоторых людей, которые не настроены антироссийски - например, олигарха Виктора Пинчука. А это очень благоразумные люди, которые были бы рады урегулированию отношений с Россией", - сказал в интервью изданию Ариэль Коэн (Atlantic Council, США).

"Разумеется, эти санкции также направлены на таких кандидатов в президенты, как Юлия Тимошенко, которая в потенциале может урегулировать конфликт с Россией. Так что этим шагом Россия сама себя толкает к поражению. Если россияне думают, что эти меры повлияют на президентские выборы на Украине в марте и помогут пророссийским кандидатам, то они не понимают, как мыслят и действуют украинцы, они сами себе все испортят. Этот шаг демонстрирует, что в действительности Москва не стремится к урегулированию на Украине", - добавил Коэн.

Источник: Newsweek


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