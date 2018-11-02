Почему изменение климата повышает риск возникновения аномальной жары

"Нашу погоду, среди прочего, определяет струйное течение в атмосфере. Однако глобальное потепление, очевидно, оказывает неблагоприятное воздействие на воздушное течение: риск возникновения аномально жаркой погоды в будущем может вырасти", - сообщает Der Spiegel.

"От экстремальной погоды этим летом страдала не только Центральная Европа, но и, например, Калифорния в США, где (...) пожары опустошили территории в тысячи квадратных километров. Япония, наоборот, после интенсивных дождей пережила разрушительные наводнения, унесшие сотни человеческих жизней, - пишет журналист Хольгер Дамбек. - Для американского климатолога Майкла Манна все эти события имеют общую причину: струйное течение Северного полушария, которое летом 2018 года лишь в незначительной степени меняло свое положение".

"Если это воздушное течение на высоте примерно 10 км всегда следует одному и тому же направлению, погода почти не меняется. Тогда антициклоны, как прибитые, зависают над Германией или Калифорнией, и становится все жарче. На своем месте остаются и циклоны, например, над Японией. И вызывают там рекордные дожди", - поясняет журналист.

"Если верить имитационным экспериментам, проведенным Манном совместно с коллегами, риск возникновения подобной экстремальной погоды повышается с изменением климата, - передает издание. - Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Science Advances, риск возникновения аномальной жары и экстремальных дождей к 2100 году увеличится на 50%".

Ученые изучили параметры струйного течения за период с 1979 по 2015 год, проанализировав, как часто течение не меняло своего положения. "Эти данные показывают однозначный рост числа таких событий", - отметил Манн. К тому же, проведенные ранее анализы установили взаимосвязь между глобальным потеплением и слабо меняющимся струйным течением", - говорится в статье.

"Однако эксперименты показали также и эффект, который, возможно, несколько смягчит ситуацию в ближайшие годы, - продолжает Дамбек. - Речь идет об атмосферных аэрозолях, которые возникают при сжигании угля и нефти. Они приглушают солнечный свет преимущественно в средних широтах с развитой промышленностью и таким образом местами ослабляют нагрев Земли".

"Из-за меньшего загрязнения воздуха разница в температуре средних широт и Арктики уменьшится, что в свою очередь повлияет на струйное течение. Таким образом, согласно экспериментам, уменьшение количества аэрозолей снизит риск возникновения описанных экстремальных явлений природы", - передает Der Spiegel.