Последствия приема жирной пищи проявляются даже у правнуков

В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что нездоровое питание может привести к ожирению и нарушению обмена веществ даже спустя несколько поколений, сообщает Der Standard.

Гастрономические привычки матерей влияют не только на детей и внуков, но и на правнуков. "К этому выводу пришли специалисты лаборатории трансляционной биологии питания при Федеральной политехнической школе Цюриха вместе с коллегами из Кембриджа и Базеля", - пишет автор. Результаты своей работы ученые опубликовали на страницах Translational Psychiatry.

В ходе исследований в течение 9 недель самкам давали богатую жиром пищу - до спаривания, во время беременности и кормления. "Их потомство мужского пола спаривали с самками, которые получали обычную пищу. Затем и рожденных ими самцов спаривали с самками, в рацион которых не вводилось дополнительных жиров", - передает Der Standard.

Чтобы оценить возможные изменения в обмене веществ и обнаружить признаки ожирения, "ученые исследовали у второго и третьего поколения лабораторных мышей такие показатели, как вес, энергетический и жировой обмен, уровень инсулина и холестерина", говорится далее.

Исследователи обратили внимание на то, что эти особи более активно реагировали на алкоголь и амфетамин - они сравнили эти показатели с показателями контрольной группы, предки которой не страдали ожирением.

Выводы из проделанной работы: "внуки мышей, получавших больше жиров, демонстрировали как склонность к зависимостям, так и признаки ожирения. Были констатированы и изменения в обмене веществ. У правнуков ученые установили различия между самками и самцами: самки проявляли признаки зависимости, самцы - ожирения".

"Результаты наших исследований, которые мы проводили на мышах, не могут быть полностью применимы к людям", - говорит Дария Пелег-Райбштайн, ключевой автор исследований. В дальнейшем ученые планируют выяснить, какие молекулярные механизмы переноса могут отвечать за столько долговременные последствия, которые проявляются и спустя несколько поколений, говорится в заключение.