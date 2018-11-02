Затонул плавдок - единственный авианосец России получил серьезные повреждения

Под Мурманском затонул плавдок, в котором ремонтировали единственный авианосец Москвы "Адмирал Кузнецов". При этом на крейсер упал 70-тонный кран и оставил в корпусе корабля дыру шириной 4 м, сообщает журналист Stern Гернот Крампер.

"Потеря дока, вероятно, будет весомой. Можно ли будет поднять ПД-50, пока неясно", - передает журналист.

"Модернизация "Адмирала Кузнецова", а также крейсера "Киров" вызывает в России споры. Это дорогие мероприятия, и критики сомневаются в том, что старые корабли времен СССР можно сохранить пригодными для эксплуатации на следующие 25 лет", - пишет Крампер, отмечая, что "Адмирал Кузнецов" нуждался в "масштабном обновлении".

"На Западе "Кузнецова" считают заведомо ненадежным. (...) В Сирии корабль потерял в 2016 году два самолета всего за три недели", - подчеркивает автор.

"Российский авианосец уже внешне отличается от американских аналогов своей высоко загнутой взлетно-посадочной палубой. Но прежде всего "Адмирал Кузнецов" значительно меньше американских авианосцев типа "Нимиц", - отмечает Крампер.

"В отличие от США, россияне в своем первом и единственном авианосце отказались от использования катапульты. Самолеты взлетают с трамплина. Однако с такими взлетами пилотам справляться тяжелее - особенно, когда машины поднимаются с боеприпасами. Американские крейсеры являются только авианесущими, а "Кузнецов" располагает не только самолетами и вертолетами, но и внушительным ракетным вооружением", - говорится в публикации.