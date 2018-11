Звонить бессмысленно

Они скрывают того, кто за ними стоит, распространяют полуправду и притворяются либеральными: в самом центре Берлина размещаются офисы онлайн-каналов, финансируемых Россией, - новый вид пропаганды, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

In the Now, канал в социальной сети Facebook, имеет более 3,7 млн подписчиков - больше, чем Sueddeutsche Zeitung или Bild. In the Now принадлежит компании Maffick GmbH, офис которой располагается в шикарном офисном комплексе "в 5 минутах от Бундестага". На табличке у звонка рядом со входом рядом с Maffick расположены название таких интернет-платформ, как Ruptly и Redfish. "Однако внутрь для беседы приглашать нас не собираются", - повествует автор публикации Торстен Шмиц.

"Там строго следят за тем, чтобы сохранить в тайне тот факт, что за всеми этими проектами стоит российское государство", - передает SZ. Новостной портал T-online.de недавно сообщил о "российском медиа-офисе в центре Берлина". Однако это еще не все.

"Генеральным директором Maffick GmbH является (...) руководитель цифрового канала In the Now Анисса Науэй, до этого несколько лет проработавшая на российскую государственную телекомпанию RT. Как заявил в интервью T-online.de главный директор по производству предприятия Maffick Джеффри Рей Спаркс, его компания по большей части финансируется российским государственным видеоагентством Ruptly, который, в свою очередь, принадлежит RT. Как заявил SZ бывший сотрудник, пожелавший сохранить анонимность, Ruptly тесно сотрудничает с Redfish и Maffick, причем оба канала используют видео Ruptly.

"Онлайн-СМИ, за которыми стоит Россия, привлекают внимание и добиваются высокой посещаемости при помощи эмоциональных и не всегда правдивых роликов, которые они размещают в соцсетях", - говорится далее. Летом, например, In the Now разместил видео, которое по всему миру растиражировала RT. На видео девушка-феминистка в метро - дело происходит в США - "выливает мужчинам, которые сидят с широко расставленными ногами, отбеливатель на брюки в районе ширинки. Якобы это было акцией, направленной против подобных мужских привычек в общественном транспорте. Видео набрало почти 8 млн просмотров, однако оказалось, что это фейк".

Redfish опубликовал в сентябре видеозапись, на которой полицейские из Кройцберга пытаются задержать темнокожего мужчину, который якобы украл велосипед. Они избивают его, прохожие бросают в них камни и бутылки. Берлинская команда Redfish комментирует происходящее как "проявление гражданского мужества". "За кадром остается тот момент, как подозреваемый накинулся на полицейских и оказывал сопротивление при задержании", - повествует журналист.

Если Sputnik и RT в своих программах на немецком языке распространяют теории заговора и порой подстрекают правые настроения, то онлайн-каналы прикидываются левыми и космополитами, а в качестве языка вещания предпочитают английский.

"Redfish и другие интернет-платформы, по их собственным заверениям, работают в противовес "системным СМИ". Они клеймят несправедливость в Голливуде, показывают лагеря бездомных в Лос-Анджелесе, (...) сообщают о правых экстремистах и расистах в Великобритании или Греции, делают репортажи о загрязнении Мирового океана отходами из пластика и об антисемитизме. Критикой они обходят лишь российские реалии", - пишет Торстен Шмиц.

"Целью этих новых онлайн-СМИ - таких как Redfish и In the Now - является ослабление либеральных демократий", - говорит Инго Маннтойфель, возглавляющий российскую редакцию Deutsche Welle. Дезинформацию и попытки натравить общественные группы друг на друга он называет "серой пропагандой".

С юридической точки зрения они неуязвимы, говорится далее. "Эти платформы используют в своих интересах немецкое законодательство, в котором предусмотрена свобода мысли - а также неограниченные возможности распространения информации в цифровом пространстве".